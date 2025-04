Nicola torna a Empoli per chiudere il conto 

Ha preso l’Empoli a fine gennaio, ultimo in classifica con appena 13 punti. Ha dato subito una scossa forte per poi tenere duro e conquistare la salvezza all’ultima giornata (il gol della vittoria sulla Roma è arrivato in pieno recupero). L’ennesima impresa in una carriera costellata da risultati clamorosi. Poteva essere l’inizio di un ciclo, di una grande storia d’amore. Ma come spesso gli è capitato, è stata un’avventura, un’indimenticabile avventura, che si è chiusa lì, quindi, sul più bello. Stavolta è stato lui a scegliere di andar via, tentato dalle avance del Cagliari e dall’idea di poter fare uno scalino professionale. Non si sono lasciati benissimo stando alla frecciata del presidente dei toscani Fabrizio Corsi («gli faremo una statua, quando avremo tempo. Ci sono rimasto male che sia andato via») alla vigilia della gara d’andata, lo scorso settembre. Lo stesso Davide Nicola non sprigionava certo chissà quale emozione, tutt’altro, pur affrontando la squadra che allenava sino a quattro mesi prima. «Sì, pochi mesi fa ero da quella parte lì, ma io guardo davanti», aveva tenuto a precisare, «fortificando e valorizzando, sicuramente, il mio passato perché ogni esperienza ti dà sempre qualcosa di importante. Ma io guardo esclusivamente a dove sono adesso e all’importanza che ha per me essere qui adesso». Il giorno dopo alla Domus subì una sconfitta bruciante, domenica, invece, torna da avversario al “Castellani” con il coltello dalla parte del manico e la possibilità di chiudere il conto affondando la lama sulla piaga azzurra. È una certezza, al di là delle dichiarazioni ufficiali e dell’importanza della posta in palio: non può essere una partita come le altre per lui.

La scelta

Sincero, schietto. Sempre in quell’occasione, Nicola aveva motivato la decisione presa in estate rispondendo, indirettamente, al suo ex patron: «La scelta che ho fatto era in funzione della sfida che volevo intraprendere. Io faccio sempre ciò che sento dentro di me. Di certo, a Empoli ho incontrato professionisti seri, esemplari, che sanno fare bene il proprio lavoro e con i quali mi sono trovato molto bene. Però poi il calcio è fatto di sfide diverse, sia per me che per loro. Va bene così. A me interessa essere focalizzato su quello che ho scelto perché era quello che sentivo fondamentalmente». E se Corsi non l’ha presa benissimo, chissà quale sarà la reazione dei tifosi domenica, per quanto in questo momento abbiano altro a cui pensare visti i risultati della loro squadra.

Il passato

Una squadra per buona parte rivoluzionata rispetto a quella che allenava Nicola che si è portato dietro il capitano Luperto nell’estenuante trattativa per liberarsi dall’Empoli (il rinnovo era scattato automaticamente con la salvezza). A Cagliari ha poi ritrovato Marin, a gennaio è arrivato anche il portiere Caprile. Per tutti sarà inevitabilmente un pomeriggio speciale. Per Nicola soprattutto. «Il passato serve a definire quello che serve nel presente. C’è sempre il piacere di confrontarsi contro squadre di questo genere, ma solo per la voglia di confrontarsi, appunto», aveva detto prima di sfidare una delle sue squadre storiche, in quel caso il Torino, il tecnico piemontese, particolarmente allergico alle emozioni e ai luoghi comuni. Almeno pubblicamente. In cuor suo, però, la vittoria vale doppio.

