Nicola: «stiamo crescendo» 

Riecco Cagliari-Como, dopo l’amichevole giocata a Chatillon un mese fa. «Meglio dire un mondo fa», taglia corto Davide Nicola. Che in panchina e nella vita preferisce guardare avanti e farlo con curiosità. Anche per la partita di questa sera alla Domus: «Il Como è difficile definirlo una neopromossa, è una squadra ostica, ben orchestrata da un allenatore con idee di gioco. L’amichevole è un mondo fa, nel frattempo entrambe le squadre hanno lavorato tanto. Già allora abbiamo dimostrato certe caratteristiche e questa è una partita che aspetto col piacere di riconfrontarmi per vedere cosa abbiamo portato avanti come progettualità e identità».

Non solo risultati

Un punto con la Roma, la voglia di centrare la prima vittoria. Nicola, però, cerca altro: «Ci focalizziamo su crescita e identità da acquisire. Servono dieci partite ufficiali per dare valore ai parametri, farli passare da tendenza a quel che sei. La crescita deve essere funzionale al risultato, ma ora conta la crescita di squadra e quella individuale». L’identità per Nicola è la base su cui costruire la stagione: «L’avremo quando le cose le faremo in modo automatico, senza perdere tempo ed energie a pensare a cosa fare. Ora pensiamo troppo, dobbiamo rendere tutto più automatico».

Il Como

La ricerca della propria identità passa anche dalla sfida di stasera. «In Serie A non ci sono partite facili, ma è proprio la voglia di competere che ti porta a essere quello che vuoi diventare. Il Como è una squadra che ci obbligherà, e sono contento, a variare anche in corso d’opera. Dovremo essere bravi a passare da un modulo all’altro, come con la Roma e anche di più». Torna a disposizione Viola («non è al top, ma è un giocatore intelligente, con senso di appartenenza fondamentale per me e la squadra»), ci sono anche Mina e Palomino: «Sono pronti. Poi c’è da fare un discorso di minutaggio e conoscenza della squadra. Mina lo conoscono e Palomino si fa conoscere». Out Makoumbou, problemi fisici e (forse) questioni di mercato ancora aperto. A proposito: «Manca poco alla chiusura di un mercato che dura parecchio. Sarebbe ottimo se lo si rendesse più snello. Ma sono le dinamiche del mondo in cui viviamo a determinare questa scelta».

Questione di testa

Nicola ha un’idea fissa: «Mi piace far vedere al giocatore le qualità che vedo io. E mi dà fastidio quando una persona non esprime se stesso perché inibito dall’ambiente o un’altra persona. Io li lascio liberi di sbagliare perché è l’unico modo per avere consapevolezza di se stessi».

