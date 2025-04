Nicola sta rimodulando la squadra 

A passo spedito verso il match di lunedì a Verona, scontro diretto che può sancire la salvezza del Cagliari e degli stessi gialloblù, sopra di due punti. Nicola sta provando a rimodulare la squadra senza Piccoli (squalificato) e Mina (infortunato) e ancora ieri ha provato diverse soluzioni, con la difesa schierata sia a tre che a quattro. E se davanti scalpita il capitano Pavoletti, in difesa Palomino è pronto a consolidare il testimone che il colombiano gli ha ceduto al 34’ della partita con la Fiorentina.

Il punto

Finale di stagione a rischio per Mina che dovrà star fuori almeno venti giorni, poi si vedrà. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Impossibile fare previsioni in questo momento sui tempi del recupero. La speranza di Nicola è di poterci contare almeno per la penultima giornata, nella gara contro il Venezia, se proprio dovesse servire.

Piccoli, invece, paga il cartellino giallo rimediato nel finale contro i viola. Restano in diffida lo stesso Mina, Obert, Luperto, Marin e Pavoletti. Rientra a sua volta dalla squalifica Deiola. (f.g.)

