Nicola sorride: c’è anche Gaetano 

Cagliari al gran completo per la partitissima con la Juventus. Anche il trequartista Gaetano, assente sabato scorso a Bergamo per una contusione al ginocchio, ha ripreso ad allenarsi insieme al gruppo ieri pomeriggio e ci sarà, dunque, domenica sera alla Domus.

Le scelte

Indubbiamente una buona notizia per Davide Nicola che avrà ulteriore imbarazzo della scelta sia per quando riguarda la formazione iniziale sia per i cinque cambi nel corso del match. Probabile il ritorno al modulo 4-2-3-1 dopo la trasferta bergamasca nella quale il tecnico rossoblù ha puntato su un centrocampo a tre complice l’atteggiamento dell’Atalanta. I dubbi maggiori sulla corsia di sinistra dove scalpitano in cinque tra Augello, Obert, Felici, Luvumbo e l’ultimo arrivato Coman.

Il programmna

La preparazione riprenderà oggi con una seduta mattutina al “Crai Sport Center” di Assemini e sempre al mattino si svolgerà domani l’allenamento di rifinitura, eccezionalmente allo stadio e a porte aperte. La società metterà a disposizione i 4.500 posti della Curva Nord, in poco più di ventiquattr’ore già prenotati oltre 2.000 pass, poco meno della metà, dunque.

