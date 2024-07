Nicola, slitta l’annuncio 

Il primo giorno della stagione 2024-2025 avrebbe dovuto regalare al Cagliari e ai suoi tifosi l'ufficialità della nomina di Davide Nicola a successore di Re Claudio Ranieri. Un'attesa, ancora una volta, vana. Lunedì prossimo, quando i cancelli del Crai Sport Center si riapriranno per il via del precampionato, ci saranno Nicola e il suo staff ad attendere i rossoblù, questa è una certezza. Ma quel sospirato annuncio non è arrivato neanche ieri e non arriverà prima di venerdì.

Sotto scacco

Era tutto pronto. L'accordo fatto tra le due società, con Nicola che rinuncia al premio salvezza e che gli verrà versato dal Cagliari, come rimborso al club toscano, in un'operazione che ha visto uscire Sebastiano Luperto, il cui arrivo in Sardegna è ormai slegato dalla questione allenatore. Ma a bloccare tutto un intoppo burocratico: Nicola, infatti, avrebbe dovuto firmare la risoluzione con l'Empoli davanti a un ente conciliatore per vertenze in materia di lavoro. Ma l'ente sarà disponibile non prima di venerdì. Giorno che, a questo punto, diventa il nuovo (e ultimo) Nicola-Day, con il tecnico piemontese che si libererà dall'Empoli per diventare allenatore del Cagliari, dando anche il via libera a D'Aversa per la panchina dei toscani.

Mercato

Nel frattempo il ds Nereo Bonato cerca di risolvere la questione relativa a Luperto. Anche in questo caso, c'era già l'accordo con l'Empoli, ma il giocatore, in scadenza il prossimo anno, è stato ingolosito dalle proposte del Torino, alla ricerca di un successore di Buongiorno. Il Cagliari valuta se attendere o mollare la presa e andare alla ricerca di altri difensori. Ed entro lunedì si punta a chiudere con l'Atalanta il doppio acquisto, in prestito con diritto di riscatto, dell'attaccante Roberto Piccoli e dell'esterno Nadir Zortea, che così potrebbero essere presenti ad Asseminello fin dal primo giorno di lavoro.

Porta socchiusa

Sui propri canali social, il Cagliari ha salutato e ringraziato i rossoblù a cui, alla mezzanotte di domenica, è scaduto il contratto. Intanto i quattro giocatori non riscattati dai rispettivi prestiti, ossia Petagna, Shomurodov, Oristanio e Gaetano: «Ognuno di voi ha contribuito alla conquista di questa salvezza. Grazie ragazzi». Saluti anche per Aresti («Guerriero sardo, esempio per tutti») e Mancosu («Markixeddu uno di noi, in bocca al lupo per il futuro»), che lasciano dopo la scadenza del contratto e che, salvo sorprese, dovrebbero anche dare l'addio al calcio giocato per poi ripartire con un nuovo ruolo in società. Già omaggiato a suo tempo Nandez, alla lista dei saluti manca solo Viola, anche lui andato in scadenza e ufficialmente svincolato. Questo perché in casa Cagliari la porta per il numero 10, capocannoniere dei rossoblù nell'ultima stagione, resta ancora semiaperta. A dire l'ultima parola dovrà essere naturalmente Nicola, anche se le proposte per Viola, Pisa e Palermo in particolare, non mancano, con i toscani di Pippo Inzaghi che sarebbero pronti a proporre un contratto biennale. Da parte sua, il centrocampista è a Cagliari, dove, dopo aver partecipato al matrimonio di capitan Pavoletti, continua ad allenarsi, sperando in una chiamata rossoblù.

