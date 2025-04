Nicola si tiene stretto il pareggio  

Potenza di un punto. Brutto, sporco, cattivo, ma pesantissimo. Davide Nicola bada al sodo e si tiene stretto il pareggio ottenuto in casa dell’Empoli, che resta così a -6 dai rossoblù. «Queste partite spesso portano a gare esteticamente non belle, ma questo fa parte del percorso», la premessa dell’allenatore del Cagliari che vede, dunque, il bicchiere mezzo pieno e tiene così a precisare: «Credo che la squadra stia rispondendo bene. Poi l’idea, chiaramente, è sempre quella di migliorare certe cose in vista della prossima gara. In questo momento non è facile: per giocare bene a calcio bisogna essere in due e se non conosci le armi dell’Empoli rischi di pagare dazio».

Sei mesi dopo

Tutta un’altra storia, indubbiamente, rispetto alla gara d’andata, giocata sei mesi e mezzo fa alla Domus e stravinta dai toscani. «Sicuramente sapevamo che squadra avremmo affrontato», chiarisce Nicola. «All’andata loro erano più brillanti, noi sapevamo che intanto dovevamo capire quale sistema di gioco utilizzavano: diretto. Se non hai la necessaria qualità e lucidità per andare palla a terra rischi ripartenze letali in questi casi». Già l’aveva detto alla vigilia, lo ribadisce nel post gara: «Dopo l’andata avevamo 7 punti in meno di loro, poi ne abbiamo fatti 13 in più. E ogni punto ha un peso specifico».

L’esodo rossoblù

Nicola abbraccia virtualmente tutti i tifosi rossoblù presenti ieri a Empoli. E a loro dedica la prestazione. «Credo che, di rimando, noi abbiamo dimostrato quanto ci tenessimo a uscire da qui con dei punti», afferma col cuore in mano. «Poi è chiaro che vuoi sempre ottenere il massimo come punteggio per fare tre passi in avanti. Ma, ripeto, bisogna anche rendersi conto di quanto sia difficile emotivamente giocare una partita del genere. Cerchi di avere il giusto coraggio, ma se non tieni la gara in pugno rischi davvero di far svanire tutti i sacrifici». Una cosa è certa: «Abbiamo messo di tutto in campo, come credo abbia fatto l’Empoli. E come credo che succederà in tutti gli scontri diretti che ci saranno da qui alla fine del campionato. Per questo è importante fare punti». Magari anche contro Inter e Fiorentina, i due prossimi avversari. «Quando incontri squadre con blasone c’è un altro tipo di difficoltà: ma questo vale per tutti, non solo per noi. Come sempre recuperiamo la partita appena fatta e cerchiamo di esprimere noi stessi anche a Milano. Dove sarà, inevitabilmente, una partita diversa».

La salvezza nel mirino

Il Cagliari ha fatto trenta, niente tabelle salvezza, però. Non ancora. «Non so quanti punti manchino e non mi interessa», taglia corto l’allenatore del Cagliari. «Fa perdere la concentrazione sul nostro percorso, dobbiamo ancora fare dei punti e mantenere la nostra mentalità». Quindi la soddisfazione per il “clean sheet”, dopo quello col Monza. «Partite come questa non divertono tanto, ma per noi è importante considerare una crescita anche il non aver subito gol per due giornate di fila: è stato un nostro tallone d’Achille».

