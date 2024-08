Nicola scalpita: vediamo come stiamo 

Assemini. Prova a gestire le emozioni e l’adrenalina accumulata nelle ultime ore e i suoi modi pacati (ma schietti allo stesso tempo) - indubbiamente - alleggeriscono la tensione agonistica in vista del match. Lo sguardo, però, lo smaschera già alla seconda risposta. Non sta nella pelle, Davide Nicola. Si vede, si percepisce. «Io entro in clima partita già due giorni prima. Lì inizia la voglia di competizione e a raddrizzarsi il pelo sulle braccia», ammette. Figurarsi stavolta, al primo impegno ufficiale della stagione, l’esordio assoluto per lui sulla panchina del Cagliari, davanti ai suoi nuovi tifosi poi. Durante l’allenamento di venerdì ha scrutato ogni angolo della Domus pensando a come sarebbe stato stasera. «Io vivo di emozioni», chiarisce subito il tecnico rossoblù. «Ma se c’è in questo momento una parola che meglio riassume il mio stato d’animo, questa è la curiosità. La curiosità di vedere come rimbomba lo stadio pieno».

Primo step

Va di pari passo, quasi, con la curiosità di vedere lo stato di avanzamento dei lavori della squadra. «È il primo vero step di difficoltà, trattandosi di una partita ufficiale. Da dentro o fuori, tra l’altro. È una competizione, poi, a cui temiamo», la premessa. «Siamo in linea con il lavoro e dobbiamo valutare il percorso di crescita. E sono proprio curioso, appunto, di vedere la reazione per il coraggio e l’organizzazione di gioco». Nicola lancia così la sfida alla Carrarese dalla sala stampa del “Crai Sport Center” di Assemini, subito dopo l’allenamento di rifinitura. «L’auto motivazione e la spinta del pubblico, oltre all’importanza della posta in palio», tiene a precisare, «devono darci ulteriore slancio».

La partita

Abbottonato sulla formazione, manco a dirlo. «Magari capiterà il momento in cui la annuncerò in anticipo, stavolta no», taglia corto il tecnico piemontese che non si fida affatto della Carrarese. «Sarà sicuramente una partita super combattuta», avverte. «Ma questo vale un po’ per tutti vedendo anche le altre in questi giorni. Affrontiamo una squadra costruita nel tempo. Ha un’identità precisa, attacca costantemente la profondità. Ha già iniziato poi la Coppa Italia superando un ostacolo molto difficile. Non sappiamo come giocherà. Ma siamo pronti a qualsiasi soluzione». Aspettando i rinforzi dal mercato, di cui, però, Nicola preferisce non parlare. «Farlo alla vigilia di una partita sarebbe antipatico. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare in campo. Oggi conta solo questo». Palla al centro allora.

RIPRODUZIONE RISERVATA