Nicola: sarà una battaglia 

Assemini. Testa all’obiettivo. «Quello che abbiamo fatto sin qui è importante, ora dobbiamo completare l’opera». La salvezza chiama, Davide Nicola risponde. «Sappiamo che sarà una battaglia, lo sarà sino alla fine», chiarisce l’allenatore del Cagliari che detta così la linea per la sfida con il Verona, in programma stasera allo stadio Bentegodi: «Dobbiamo essere particolarmente pratici. Senza per questo, però, rinunciare a giocare. E dobbiamo sfruttare gli spazi che ci concederanno».

Fattore Bentegodi

La rifinitura si è conclusa da almeno mezz’ora ad Asseminello e l’adrenalina ancora scorre nello sguardo del tecnico piemontese mentre prova a evidenziare le insidie e le opportunità del match nella sala stampa del centro sportivo rossoblù, poco prima della partenza. «Affrontiamo una squadra aggressiva, verticale, con fisicità ma anche interpreti di qualità», la premessa. «Non è un caso se è quella che ha vinto di più tra chi sta nella parte bassa della classifica», l’anticamera del guanto di sfida: «Giochiamo in uno stadio sempre ostico, con una tifoseria presente. E questo è un ulteriore stimolo, c’è la voglia di misurarsi».

L’ora di Pavoletti

Cagliari senza Piccoli e Mina, non proprio due qualunque. «Ma le loro assenze non incideranno», chiarisce già in avvio di conferenza Nicola. «Anzi, sono contento di poter dare spazio a chi non ne ha avuto tanto. A uno su tutti, Pavoletti». E per il capitano i complimenti dell’allenatore si sprecano: «È una persona che apprezzo molto al di là dell’atleta. Ha permesso la crescita della squadra. Di lui mi fido ciecamente». E si fida, evidentemente, anche di Nicola Pintus, uno dei gioiellini della Primavera convocato per completare il reparto difensivo orfano di Mina. «Un ragazzo educato, volenteroso. Strutturalmente dotato, tecnicamente preparato», spiega lo stesso Nicola. Precisando: «Un conto è giocare nelle giovanili, un altro è lo step successivo. Ma prima o poi tutti lo fanno».

Come cambia il Cagliari senza Piccoli e Mina? «Non più di tanto. Anche se abbiamo provato qualcosa di diverso». Nello specifico: «Interpreti diversi, situazioni di gioco diverse, in uscita e nella pressione per esempio». Cinque giorni, piuttosto, possono bastare per recuperare? «La squadra si è allenata bene, con voglia. Stanno tutti bene, compreso Deiola che a parte qualche botta, si è sempre allenato e non si tira mai indietro». Palla al centro, il Cagliari c’è.

