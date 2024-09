NICOLA: qui nessuno si deve abbattere 

A denti stretti e testa alta. Prima sotto la Curva Nord insieme ai giocatori, poi da solo dietro la scrivania della sala stampa della Domus dove prova a tenersi stretto quel poco di buono che la sfida col Napoli ha appena lasciato al Cagliari. «Il risultato ci penalizza oltremisura, sino allo 0-2 eravamo in partita», chiarisce subito Davide Nicola, che sembra voler fare da scudo alla sua squadra, considerato poi che tra quattro giorni c’è una partita fondamentale, sempre in casa, contro quell’Empoli che allenava sino a quattro mesi fa e ancora imbattuto dopo quattro giornate di campionato. «Nessuno qui si deve abbattere», ripete per ben due volte, e non a caso, il tecnico rossoblù che non si sente affatto preoccupato: «Semmai sono occupato a migliorare sempre di più la squadra per far sviluppare il nostro tipo di gioco».

Il filo conduttore

Inutile fasciarsi la testa. «La sconfitta pesa, questo è indubbio. A nessuno piace perdere», la premessa. «Ma è importante vedere il filo conduttore. Dalla Coppa Italia a oggi», tiene a precisare Nicola, «si vede chiaramente una squadra che cerca di fare quello che le chiedo». Anche ieri contro il Napoli. «Per sessantacinque minuti abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ci siamo approcciati con la giusta umiltà e sino allo 0-2 meritavamo ampiamente il pareggio. E se l’avessimo pareggiata, chissà quale piega avrebbe poi preso la partita con l’entusiasmo». Dopo il doppio svantaggio, invece, ha preso la piega peggiore. «Ma io non voglio gente che si abbatte, l’ho detto anche ai ragazzi appena entrati nello spogliatoio», svela il tecnico piemontese. «È chiaro che non è facile ripartire, soprattutto mentalmente, quando sei sotto di due reti, ma noi dobbiamo crescere anche da questo punto di vista». Detto questo: «Dall’altra parte c’era un avversario con tanta qualità. E se giochi contro una squadra come il Napoli, può capitare di perdere. L’importante è dare sempre tutto e, soprattutto, non perdere il filo conduttore».

L’appello ai tifosi

Ha scelto di andare sotto le curve a fine gara insieme alla squadra per salutare i tifosi. «Lo faccio sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male, è una questione di coerenza», spiega. «Per noi il pubblico è fondamentale», puntualizza poi. E al pubblico della Domus, Nicola rivolge quasi un appello: «Mi auguro che capisca che stiamo costruendo qualcosa di diverso e importante, anche se i risultati in questo momento non ci stanno dando ragione». Ora testa all’Empoli.

