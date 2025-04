Nicola, questa volata è diversa 

Davide Nicola da settimane fa catenaccio. La domanda è sempre la stessa, cambiano solo le partite da giocare: «Mister, quale è la quota salvezza?». Lui, che le salvezze è abituato a centrarle all’ultimo momento dell’ultima giornata, scappa via in dribbling. «Non lo so, noi dobbiamo fare più punti possibile per centrare il traguardo quanto prima». Anche perché, nel suo storico, Nicola mai si era trovato a poter gestire un vantaggio di sei punti a sei giornate dalla fine. Abituato a correre, a occhi chiusi verso la meta, salvo poi festeggiare a braccia alzate e col fiatone.

La prima volta

Dalla stagione 2013-14, la prima su una panchina di Serie A, per Nicola è sempre stato un finale al cardiopalma. A Livorno come a Crotone e ancora Genoa, Torino, Salernitana e per ultimo a Empoli, a questo punto del campionato era ancora tutto da decidere. E in certi casi, l’epilogo amaro, leggasi retrocessione, sembrava dietro l’angolo. Oggi no. Il Cagliari, preso finalmente in estate, lo ha traghettato al quindicesimo posto, con 30 punti e un vantaggio che permette, per lo meno, di fare qualche calcolo. Magari senza dirlo a voce alta, perché altrimenti si correrebbe il rischio di sentirsi dare una risposta simile a quella ricevuta dall’inviato Rai, che dopo la vittoria col Monza parlava di «finale di stagione finalmente tranquilla». «A me questa sembra una gufata…», la risposta di Nicola.

Una vita di corsa

Stagione 2013-14, Nicola si presenta al via sula panchina del Livorno, portato in Serie A la stagione precedente. Annata complicata, con esonero e richiamo. Alla trentaduesima giornata, i toscani sono terzultimi con 25 punti, a -2 da una salvezza che non arriverà, perché gli amaranto retrocederanno da ultimi della classe. L’impresa arriva nel 2016-17, a Crotone. A sei giornate dalla fine, i calabresi si ritrovano terzultimi, con appena 21 punti e a ben 5 lunghezze dal quartultimo posto. Un divario annullato nel finale pirotecnico, con una salvezza da leggenda.

In controllo

Nel 2019-20 il “suo” Genoa lo chiama in soccorso. A sei giornate dalla fine il Grifone è a +1 sulla zona retrocessione e la salvezza verrà raggiunta all’ultima giornata, con i rossoblù che chiudono al quartultimo posto e col fiatone. L’anno dopo a chiamare Nicola è un Torino in grossa crisi. A questo punto, i granata sono sedicesimi con 32 punti, a +4 sulla zona calda. Un vantaggio che verrà gestito con qualche patema, chiudendo da quartultimi e, soprattutto, salvi.

Le ultime imprese

“Mister salvezza” firma un’impresa delle sue in rimonta negli ultimi due campionati. A Salerno, alla trentaduesima giornata, parte dal diciottesimo posto, con 22 punti, a -4 dal Cagliari quartultimo. Come sia finita, con quel maledetto 0-0 di Venezia, lo ricordiamo tutti. Infine, lo scorso anno è l’Empoli a chiamarlo in aiuto. E Nicola, a sei giornate dalla fine, ha un solo punto di vantaggio sulla zona calda. Un vantaggio che verrà difeso fino alla salvezza ottenuta all’ultima giornata, con l’incredibile vittoria contro la Roma. Adesso, a Cagliari, Nicola può scrivere una storia tutta nuova. E magari con un sorriso in più.

