Nicola: questa squadra farà parlare di sé 

Assemini. Testa alta, sempre e comunque. Con la giusta consapevolezza, magari, e la speranza di svoltare stasera a Parma. «Siamo una squadra che si deve salvare. Le sconfitte ci sono state e ci saranno, è un dato di fatto. Ma non pensiamo a questo». Così, Davide Nicola sgombra subito il campo dai fantasmi che hanno inevitabilmente accompagnato i tre ko di fila contro Lecce, Napoli ed Empoli. «I numeri dicono che la nostra produzione di gioco è qualcosa di importante e sono sotto gli occhi di tutti», mostra il petto al destino l’allenatore del Cagliari. «La squadra gioca, la squadra crea. Questa, dunque, è la strada che dobbiamo proseguire. Con ulteriore convinzione e applicazione».

Occhio al Parma

Il morale non rispecchia certo l’ultimo posto in classifica. Nicola crede profondamente in quel che stanno facendo lui e la squadra, è certo che i risultati, prima o poi, daranno ragione al Cagliari. «L’idea del ritiro prolungato è stata un investimento in noi stessi. Vogliamo crescere», tiene quasi a voler precisare il tecnico piemontese nella conferenza stampa al “Crai Sport Center” di Assemini, subito dopo la rifinitura e a ridosso della partenza per la prima di due trasferte a dir poco insidiose. «Il Parma è una squadra forte, costruita molto bene e affiatata lavorando insieme ormai da tre anni. Può contare poi su esterni molto validi».

La strategia

Più un dato di fatto che una considerazione, quest’ultima, e non condiziona certo le aspettative dei rossoblù per il sesto match in campionato. «Loro hanno diverse strategie, sono bravi ad abbassare il baricentro e a rallentare il gioco. Noi dovremo essere altrettanto bravi a velocizzarlo, con un’intesa immediata e pochi tocchi».

Il sistema di gioco

Testa alta, appunto, e un cuore grande così. Nicola ci spera, ci crede. «Il Cagliari ha gioventù, ha esperienza e ha idee per far parlare di sé», assicura. Ha visto l’adrenalina giusta negli occhi dei suoi giocatori in questi giorni trascorsi ad Asseminello. Così come ha trovato quello che cercava sul campo in Coppa Italia, dalla quale potrebbe prendere spunto per quanto riguarda il sistema di gioco (passando alla difesa a quattro). «La partita con la Cremonese ha dato risposte importanti su situazioni sulle quali stiamo lavorando. Dalla preparazione in estate stiamo puntando ad avere la capacità di stare in due modi diversi in campo», la premessa. «Le caratteristiche dei giocatori sono chiare, ormai, anche per la resa che hanno. Vogliamo avere le nostre idee di gioco per mettere in difficoltà l’avversario», il guanto di sfida in vista di una gara che può rilanciare il Cagliari e, di conseguenza, le idee di Davide Nicola.

