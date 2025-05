Nicola: questa è la nostra salvezza 

Il pugno destro chiuso con gli occhi lucidi e quell’urlo liberatorio proprio davanti alla sua panchina. Al triplice fischio Davide Nicola sprigiona gioia e adrenalina da tutti i pori. Subito l’abbraccio con il capitano Deiola, quindi con tutti gli altri giocatori, uno per uno, nessuno escluso. E insieme a loro poi posa per il flash della stagione mentre salta e canta con la Curva Nord alle spalle. «Questi ragazzi sono stati straordinari, è la salvezza di tutti, frutto di un percorso iniziato undici mesi fa, di un grande lavoro, dedizione, spirito di sacrificio, senso di appartenenza. Ce la siamo meritata».

A cuore aperto

A obiettivo raggiunto, l’allenatore del Cagliari lascia finalmente andare il pedale. «C’è profonda gratitudine per il lavoro svolto», dice. «Sento questa salvezza molto importante anche per me stesso», ammette per poi puntualizzare: «Il Cagliari ha conquistato la salvezza senza aspettare gli altri risultati. Qualcuno potrebbe sostenere che sarebbe potuta arrivare prima. Magari sì, magari no. Io dico che è arrivata al momento giusto. Al pari dell’anno scorso con una giornata d’anticipo, ed ereditare il risultato di Claudio per me è motivo di grande orgoglio. Tra l’altro, l’abbiamo centrato con una prova gagliarda».

La spallata finale

Mostra il petto al campionato, il tecnico piemontese. «Nel ritorno siamo la squadra che ha fatto più punti fra chi deve salvarsi», sottolinea orgoglioso. «Credo che il Cagliari ha avuto un’identità forte sia in casa che in trasferta. Poi è chiaro che sono stati commessi errori, sui quali bisogna migliorare. Non dimentichiamo, però, che in certi ruoli eravamo un po’ scoperti e che molti giocatori hanno stretto i denti, soprattutto negli ultimi mesi». A cominciare da Mina e Deiola, due dei protagonisti ieri alla Domus. A proposito del Venezia: «Se ci ha impegnato poco, il merito è dei miei ragazzi». L’esordio di Pintus? «È un ragazzo molto educato. Questo è un premio anche al lavoro fatto da Fabio Pisacane con la Primavera. Vedere poi gli occhi di un ragazzo che debutta in Serie A è un grande orgoglio anche per me stesso».

Scenari

Il futuro? «Vediamo se è possibile salvarsi prima, di sicuro si può migliorare», afferma Nicola. «Una cosa è certa, io sono enormemente grato di essere in questo contesto perché è speciale». Poi testa a Napoli: «Il campionato non è ancora finito, manca una partita e vogliamo onorarlo sino alla fine».

RIPRODUZIONE RISERVATA