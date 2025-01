Nicola può sorridere: c’è anche Mina 

Yerry Mina torna in gruppo e vede Cagliari-Lecce. Ieri mattina, al Crai Sport Center di Assemini, il numero 26 ha svolto per intero la seduta coi compagni. Un netto passo avanti rispetto all’allenamento parzialmente in gruppo martedì alla ripresa, che certifica il suo pieno recupero per domenica dopo aver saltato il Milan. Chi invece ancora non si è aggregato è Zito Luvumbo, col dolore alla caviglia sinistra che persiste e lo ha portato a svolgere solo personalizzato. Lavori individuali per capitan Leonardo Pavoletti, che dovrà essere quindi rivalutato: oggi allenamento mattutino.

L’iniziativa

Ad assistere alla seduta di ieri cento ragazzi degli istituti secondari inferiori di Cagliari, ospiti del club nell’ambito del progetto “A scuola di parità”. Ad Assemini premiati i partecipanti, coi ragazzi che hanno realizzato degli elaborati multimediali ispirati agli argomenti affrontati nelle lezioni. «Ci auguriamo che il nostro impegno su parità di genere e contrasto alla violenza possa educare le nuove generazioni», ha detto il dg rossoblù Stefano Melis. «Ringrazio dirigenti scolastici e docenti che hanno seguito i giovani, così come i partner del progetto», ha aggiunto l’assessora alla Pubblica Istruzione Giulia Andreozzi.

