Nicola: prova di forza e coraggio 

Eccola, la scintilla che può accendere il campionato del Cagliari. «Finalmente raccogliamo quanto meritiamo». Lo sguardo provato da una serata intensa a dir poco e rocambolesca, la più bella ed emozionate, indubbiamente, da quando ha scelto di lasciare Empoli per portare le sue idee in Sardegna. Davide Nicola mostra il petto al destino e tiene a precisare: «Non è mai stato un problema di carattere, anzi. Questi ragazzi hanno grande attaccamento all’ambiente, vorrebbero sempre dare il meglio per questi tifosi. Lo hanno dimostrato anche nei momenti in cui i risultati non ci hanno dato ragione».

Gol a raffica

Avanti tutta. «Cagliari è una piazza tosta per la passione e piacevole per questo aspetto», tiene a precisare l’allenatore rossoblù, sempre più coinvolto e sempre più convinto di aver preso la decisione giusta in estate. Tre gol segnati, due annullati, altrettanti legni. Alla faccia di chi sosteneva che il Cagliari avesse un problema enorme sotto porta. La svolta è proprio lì, davanti. Con una prova di forza e di carattere quasi commovente. «Samo stati bravi a tradurre in gol la grande mole di occasioni create. E potevamo chiuderla anche prima», taglia corto Nicola, lasciando intendere che, in fondo, le occasioni il Cagliari le ha sempre costruite, persino nella disfatta col Napoli. Poi puntualizza: «Ci sarà da lottare fino alla fine, ma lo vogliamo fare con un atteggiamento di coraggio e con ordine nel difendersi. A volte ci riesce, a volte no, ma nessuno può tenere due tempi con intensità elevata».

Il ritiro

Potenza del ritiro, tra la vittoria in Coppa Italia sulla Cremonese e la prima in campionato, ieri a Parma. «La settimana di lavoro era necessaria ed è stato un investimento su noi stessi», ribadisce Nicola il concetto che già aveva espresso alla vigilia della trasferta emiliana, «perché spesso e volentieri le squadre si formano all’ultimo momento e ci sono dei giocatori che devono arrivare al cento per cento». Non solo. «È stata un’occasione per variare alcune situazioni e conoscerne altre che potranno tornarci utili nel corso del campionato». A cominciare dal modulo, con il passaggio alla difesa a quattro. E scelte sorprendenti. «Io ho un gruppo di giocatori che stanno crescendo», motiva così, Nicola, la “rivoluzione” del Tardini. «Alcuni avevano speso tanto in queste prime partite e altri stanno finalmente venendo fuori, sia dal punto di vista fisico come per esempio Adopo sia nell’atteggiamento come Makoumbou».

La partita

Nicola si tiene stretto sia i tre punti che la prestazione. «Dal primo giorno cerchiamo di giocare con coraggio e difenderci con ordine», insiste. «Il primo tempo in particolare mi è piaciuto moltissimo, poi il Parma ha messo giocatori di qualità e non riuscivamo più a pressare con i tempi giusti. Così abbiamo provato a togliere spazi che per loro erano convenienti». Affare fatto. «Dobbiamo comunque migliorare la condizione di qualche giocatore. Purtroppo in alcuni ruoli siamo un po’ corti in questo momento».

La dedica

Nicola chiude la conferenza stampa al Tardini con una dedica speciale: «Ad Andrea Capone e alla sua famiglia. La notizia ci ha scossi e mi piace l'idea che possiamo avere onorato al meglio un cuore rossoblù e figlio della città».

