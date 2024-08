Nicola promuove il Cagliari 

Dopo la qualificazione in Coppa Italia, un’altra bella ricarica di adrenalina e un punto già pesantissimo, all’esordio in campionato contro la Roma. È stata una settimana intensa e speciale per Davide Nicola, che già scalpita all’idea di tornare alla Domus tra una settimana per la sfida con il Como. «Sono molto contento della prestazione», mostra il petto l’allenatore del Cagliari. «Sapevamo di poter far bene per migliorare alcune situazioni di gioco e nel passaggio da una fase all’altra. Nonostante la qualità dell’avversario».

Il match

Nuovo step nel percorso rossoblù. «Mi è piaciuto soprattutto il primo tempo, per lo sviluppo dell’azione e per ciò che abbiamo creato». Fisiologico poi un cambio di inerzia. «È normale che se fai cinque minuti ad alta intensità gli altri cinque li fai con un’intensità media». Detto questo: «Pur perdendo il baricentro nella fase iniziale, anche nella ripresa non abbiamo mai smesso di voler attaccare senza per questo mai perdere l’equilibrio». Il pareggio consola e soddisfa. «Ma la cosa più bella», tiene a precisare Nicola, «è che la gente si è divertita nel vedere una squadra che se la gioca e che non vuole mai arrendersi».

L’avversario

Dalla Roma alla Roma. Proprio contro i giallorossi, infatti, aveva giocato l’ultima partita, quella della salvezza, la scorsa stagione sulla panchina dell’Empoli. «Ho indubbiamente ritrovato una squadra con una mano diversa, con un’organizzazione diversa. Ma è normale visto che De Rossi aveva preso la squadra in corsa, e da allora, invece, ha avuto più tempo per lavorare e trasmettere la propria cultura calcistica». Nicola non ha dubbi: «Si vede che nella Roma ci sono idee e geometria di gioco, oltre alla qualità». Allo stesso tempo: «Si è visto un Cagliari determinato, alla continua ricerca di una sua identità. E di questo, non posso che essere orgoglioso». Il rammarico per le occasioni non sfruttate al meglio? «C’è più consapevolezza di aver fatto quello che pensavamo di poter fare».

Le scelte

Sul mercato Nicola preferisce non sbilanciarsi. «Io ritengo che questo gruppo abbia qualità e un senso di appartenenza importante. Si tratta eventualmente di capire cosa fare con chi potrebbe trovare meno spazio», la premessa. «Il campionato è lungo con diverse situazioni e non bisogna farsi trovare impreparati», la precisazione. Il tecnico piemontese è soddisfatto dell’approccio degli undici iniziali, ma anche dall’impatto avuto da chi è subentrato. Sulla sostituzione di Luvumbo poi spiega: «L’ho tolto per quello che aveva speso durante la gara, con una prova da giocatore di calcio vero». Magari andrebbe più tutelato dagli arbitri? «Chi mi conosce sa che in allenamento non fischio mai nulla, proprio per abituare i miei giocatori a questo tipo di situazioni. È anche vero che aveva davanti difensori davvero rocciosi». Niente alibi e avanti così. Nicola ha già la testa al Como.

