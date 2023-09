Nicola Porro conduce “Quarta Repubblica” 

Il primo compleanno del Governo Meloni sarà al centro del nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in onda oggi in prima serata su Retequattro. Nel corso della puntata, il tema immigrazione con lo scontro tra Italia e Germania, l’inchiesta della trasmissione sul perché la legge italiana debba sottostare al Corano, un focus sulle comunità islamiche in Italia e sui matrimoni misti. Tra gli ospiti Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, il generale Roberto Vannacci.