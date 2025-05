Nicola: poco lucidi e troppo frenetici 

Temeva la fisicità dell’Udinese, e non l’ha mandato a dire venerdì in conferenza stampa. In Serie A non ci sono partite scontate, mai. «Per questo dobbiamo restare concentrati e focalizzati sull’obiettivo sino alla fine». Mastica amaro, stavolta, Davide Nicola, ma non fa drammi. «La squadra ha dato tutto e avrebbe meritato almeno il pareggio», mostra comunque il petto l’allenatore del Cagliari. «Gli episodi ci hanno penalizzato, ma abbiamo fatto una buona gara e se avessimo sfruttato meglio certe occasioni costruite, forse saremmo qui a parlare di tutt’altro».

Il colpo in canna

Sei mesi dopo il confronto è stato decisamente più aperto, anche se sono stati sempre i friulani a prendersi l’intera posta in palio. «Io credo che rispetto all’andata abbiamo giocato una partita diversa, in entrambe le fasi», puntualizza Nicola, quasi a voler evidenziare la crescita fatta dal Cagliari nel frattempo. «L’Udinese è una squadra che ti fa spendere molte energie, per questo magari abbiamo difettato di lucidità nell’ultimo passaggio. Ci sono state alcune ripartenze in cui potevamo fare davvero male. Peccato. Abbiamo difettato anche nell’attenzione e nella lettura dei calci piazzati». Nicola si riferisce in particolare al corner da cui è nato il raddoppio dell’Udinese, quello decisivo: «Il gol lo abbiamo subito non per una disattenzione ma per una mancanza di lettura. Siamo stati poco reattivi».

Il grande rimpianto

Rabbia e rimpianti. «Dispiace perché volevamo prendere almeno un punto e, in fondo, è quello che il campo ha dimostrato», afferma il tecnico piemontese che fa da scudo ai propri giocatori nonostante la sconfitta. «Ci siamo, abbiamo dato tutto ciò che avevamo contro una squadra difficile da affrontare, e questo è ciò che conta più di ogni altra cosa». Testa a Como, dove sabato prossimo potrebbe bastare anche un pareggio per conquistare la salvezza. «Ora ripartiamo subito per arrivare il prima possibile all’obiettivo, perché è quello che vogliamo e perché ce lo meritiamo».

Casa stregata

Nove sconfitte in diciotto gare in casa non sono poche «Forse ci teniamo talmente tanto a rendere felici i nostri tifosi che pecchiamo di frenesia», prova così Nicola a motivare il trend negativo alla Domus. «Quando ripartiamo e il pubblico ci spinge, attacchiamo in modo troppo frenetico, proprio per il desiderio di accontentarlo. Magari in trasferta, questa pressione non è così forte, anche se ci sono tanti tifosi al nostro seguito. Ma io mi tengo stretta la spinta dei nostri tifosi».

La salvezza nel mirino

La sconfitta smorza magari l’entusiasmo, non la consapevolezza del gruppo. «A questa squadra si può dire tutto ma non che non dia sempre il massimo. Ripeto, a volte è poco lucida e troppo frenetica, ma dà in ogni partita tutto quello che ha». Quanto manca per tagliare il traguardo? «Uno o due punti, non mi interessa quanti ne mancano. Io penso solo a ottenere il massimo. Noi tutti vogliamo ottenere il massimo».

