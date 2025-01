Nicola non si sente battuto 

Assemini. Luci a San a Siro. Il Cagliari ci arriva rivitalizzato dalla vittoria di Monza, anche il Milan, però, ha trovato una bella ricarica di autostima e adrenalina nella Supercoppa. «Il film è sempre lo stesso, però», taglia corto Davide Nicola, che va oltre le apparenze e gli effetti speciali e pirotecnici di Riad. «Stiamo parlando di un avversario fortissimo». Lo puntualizza, lo ribadisce spesso. Sotto sotto, però, crede nell’impresa e in settimana ha curato ogni dettaglio per centrarla, soprattutto in fase difensiva. «In questo genere di partite più che mai, l’ardore e la voglia di crederci devono guidarci», detta la linea il tecnico rossoblù. Sembra quasi incupito mentre prova a dare una chiave di lettura al match, non lo è affatto. È già in trance agonistica, semplicemente. Per questo non lascia trasparire la minima emozione. Non perde occasione, però, per esaltare l’identità della sua squadra lanciando, di fatto, la sfida ai rossoneri dalla sala stampa di Asseminello dove si è appena concluso l’allenamento di rifinitura che ha dato sì, tante certezze, ma ha lasciato sul campo ancora qualche piccolo dubbio.

Testa alta

Diavolo di un Milan. «Ha una rosa molto ricca fatta di giocatori qualitativi e competitivi, costruito per arrivare quanto meno in Champions. E la Supercoppa l’ha visto in linea con quelli che sono i suoi obiettivi. Sempre molto aggressivo, sembra verticalizzare ancora di più, tra l’altro». Magari sarà un po’ stanco dopo la full immersion in Arabia Saudita? «È abituato a giocare ogni tre giorni, vincere aiuta poi a mantenere un livello emotivo elevato». Inutile cercare appigli ai quali aggrapparsi, insomma: il Cagliari dovrà giocare una partita perfetta o quasi per lasciare Milano imbattuto. «Dovremo essere abili a fare tutto ciò che già stiamo facendo, consapevoli che loro possono farci del male in qualsiasi situazione. Senza mai rinunciare a proporre il nostro gioco». Sempre sul pezzo. «Sappiamo che sarà dura sino alla fine, sappiamo che la strada è ancora lunga, ma sappiamo anche di avere un’identità e quando riusciamo a essere squadra per tutti i cento minuti, abbiamo le nostre possibilità».

I protagonisti

Oltre a Luvumbo, mancherà Mina. «I sostituti di esperienza ci sono. Palomino e Wieteska sono pronti». In porta ci sarà, eccome, invece, Caprile, voluto fortemente dall’allenatore piemontese che già lo aveva avuto la passata stagione a Empoli. «Un portiere abile sia tra i pali sia con i piedi nella costruzione del gioco. È portato poi ad attaccare i palloni vaganti in area», sottolinea lo stesso Nicola, evidentemente soddisfatto dell’operazione. Coglie l’occasione, tuttavia, per mandare un messaggio a Scuffet, passato a sua volta al Napoli: «Simone ha dato tutto e di più meritando di approdare a una grandissima squadra». Prati? «A me piace molto come giocatore, diventa, però, difficile dare lo stesso minutaggio a tutti quando ne hai cinque dello stesso livello per due maglie». Sul mercato infine: «Sono da valutare certe situazioni, magari chi ha esigenza di giocare con più continuità. Ma il 95% del gruppo è questo, del quale siamo contenti e felici. E con questo vado avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA