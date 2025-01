Nicola non molla la presa 

Assemini. Nessun calo di tensione dopo il pari di San Siro, garantisce Davide Nicola. Pur evidenziando le insidie della sfida con il Lecce, e non sono poche. Anche per questo, l’allenatore del Cagliari chiede il supporto del pubblico per gestire le varie fasi della partita. «Siamo terzultimi, sappiamo che questo è un momento in cui bisogna spingere, pedalare. Compatti, consci delle nostre qualità e del fatto che dobbiamo lottare in ogni partita», chiarisce subito a muso duro. «Senza esaltarsi quando si vince e senza deprimersi quando si perde», tiene così il pezzo, coerente. E dopo aver catechizzato i giocatori, cerca la sponda della Domus dove non vince dal 29 novembre (contro il Verona). «Il nostro popolo può darci una grande mano. È importante capire che bisogna avere forza, energia. Non bisogna peccare mai di frenesia, di isteria. Perché in qualsiasi momento puoi trovare l’episodio giusto». Insomma: «Dovremo essere un tutt’uno con la gente. Noi dobbiamo immedesimarci in loro e loro dovranno darci quella fiducia necessaria per esprimerci al massimo le nostre qualità».

L’avversario

Il peso dello scontro diretto lo dà anche l’interpretazione. «Queste sono partite importanti perché entrambe le squadre giocano per lo stesso obiettivo». Stop. «È importante fare punti, al di là del vincere o perdere. Noi come il Lecce, vogliamo giocare questa partita per prendere l’intera posta in palio. E sarà una partita dove dovremo avere veramente fame. E per fame intendo forza di attaccare con moltissimo equilibrio». Sarà indubbiamente un’altra partita rispetto all’andata. «È una condizione diversa», puntualizza lo stesso Nicola. «Intanto a Lecce è arrivato mister Giampaolo, che è un tecnico che io apprezzo e stimo per le sue idee. E con lui il Lecce ha fornito prestazioni e risultati importanti». Squadra solida e organizzata, quella pugliese. «Ha molta intensità nel momento in cui si deve difendere nelle zone centrali del campo, però mantiene un buon controllo dell’ampiezza. E ha a diverse soluzioni».

I protagonisti

Nicola morde il freno. Gaetano? «Gli manca solo la scintilla. Emotivamente, lo vedo già diverso». Felici dopo il ritorno di Luvumbo? «Dipenderà molto da lui. Io non avrò nessun problema a farli giocare entrambi. Dipende anche dalla sua capacità di aver acquisito il riconoscimento della gente che si è accorta che ha delle qualità». Mina? «Si è allenato regolarmente, è pronto». Non esiste poi un caso Jankto. O meglio: «Così come vale per altri giocatori, io faccio delle scelte tecniche che a volte motivo al giocatore stesso, altre volte, invece, è un messaggio che voglio dare perché magari voglio di più, pretendo di più. Jankto come tutti gli altri può essere convocato, può giocare, può non giocare».

