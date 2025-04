Nicola: non meritavamo certo di perdere 

L’illusione di archiviare la pratica salvezza con cinque giornate d’anticipo dura ventinove minuti, il tempo che passa tra il vantaggio di Piccoli e il pareggio di Gosens. A quel punto cambia il copione del match, sino alla sconfitta che brucia, e non poco, ma che non complica eccessivamente i piani del Cagliari (complici la sconfitta del Lecce sabato e il pareggio tra Empoli e Venezia domenica). «L’obiettivo è tutto ancora da raggiungere e non dobbiamo mollare la presa. È importante essere coscienti del fatto che ci mancano dei punti, ma mantenendo attenzione e convinzione», la premessa di Davide Nicola, che evidenzia i meriti dell’avversario ma anche i pregi della propria squadra. «Davvero ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Una sconfitta con la Fiorentina ci può stare», rilancia il tecnico rossoblù, «ma l’abbiamo preparata per vincerla e così l’abbiamo giocata, dall’inizio alla fine».

Sognando il colpo

Soddisfatto per la prestazione, dunque, rammaricato per il risultato. «Anche se parlare di rammarico dopo una partita come questa è riduttivo», sottolinea il tecnico piemontese. «C’è nervosismo, è inevitabile. Siamo arrabbiati perché non abbiamo raccolto tutto quello che abbiamo fatto, e questo è davvero un gran peccato». Il rimpianto è scolpito nello sguardo di Nicola, che ancora non è riuscito a battere una big quest’anno. «Ma prima o poi il colpaccio ci riuscirà, ne sono convinto. Siamo consapevoli di potercela giocare con tutti, dopo questa partita ancora di più», rilancia la sfida in tempo reale l’allenatore del Cagliari. «È chiaro che dobbiamo migliorare nel trasformare tutta quella mole di gioco. Sapevamo di affrontare una squadra di alta qualità, ma volevamo prenderci l’intera posta in palio. Magari bisogna aumentare l’attenzione nel passaggio tra una fase e l’altra. Ma davvero, la mia squadra è stata esemplare».

Senza freni

Ora testa al Verona. «Non ci resta che buttarci subito in campo e pensare alla prossima partita», volta pagina Nicola che lunedì prossimo al “Bentegodi” dovrà fare a meno per la prima volta di Piccoli. «Prima o poi sarebbe successo per quanto si provi a gestire i diffidati. Ma questo non mi preoccupa, chi giocherà al suo posto farà altrettanto bene». L’infortunio di Mina? «Non so ancora come stia e non credo che la sua uscita abbia condizionato la nostra partita», tiene a precisare Nicola. «Anzi, anche con l’ingresso di Palomino la squadra ha avuto un equilibrio in fase difensiva. Ripeto, dobbiamo riuscire a fare più di un gol. È un peccato segnare soltanto un gol con tutta quella mole di gioco costruita. Anche perché nel calcio di oggi basta un attimo per subirne uno».

Testa alta

Nemmeno il tempo di fasciarsi la testa. «Non vediamo l’ora di allenarci. A Verona ci aspetta una partita importante e vogliamo prepararla al meglio». Cinque giorni basteranno per ricaricare le pile? «Assolutamente sì. E nonostante il risultato negativo, questa partita con la Fiorentina – paradossalmente – ci dà ulteriore consapevolezza e forza nel raggiungere il prima possibile l’obiettivo».

