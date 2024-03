nicola non la prende bene: «la sconfitta? rosichiamo» 

Lo 0-1 col Cagliari, che ottiene il primo successo in trasferta, ferma la sua corsa: l’Empoli di Davide Nicola era reduce da tre vittorie e altrettanti pareggi. «Non siamo riusciti a portare via nulla da questa partita, ma per settanta minuti l'Empoli ha fatto vedere di che pasta è fatto», è il rammarico dell'allenatore dei toscani.

Nicola, nonostante la sconfitta, non boccia la prestazione dei suoi gioctori. «Non è mai facile scardinare squadre che tolgono gli spazi ma i ragazzi hanno creato le giuste possibilità per creare più di un pareggio. Non ci siamo riusciti ma non cambia il mio atteggiamento: andiamo avanti, è ancora lunga per tutti. Mi dispiace per i ragazzi, che non meritavano la sconfitta per quanto fatto».

A sorpresa Nicola ha schierato titolare Mattia Destro in attacco, anziché l'ex Alberto Cerri o M'Baye Niang che veniva da un buon approccio dopo il suo arrivo a fine mercato invernale. «Non aveva i novanta minuti ma, come dico sempre, la capacità di una squadra è anche quella di dividersi il minutaggio per determinare nel corso della partita». La prestazione di Destro? «Noi abbiamo considerato le caratteristiche di Mattia che non è un giocatore alla Cerri. Sapevamo che i loro difensori si basano sull’appoggio all’attaccante. Doveva attaccare gli spazi, secondo me ha fatto bene, ha giocato per quello che ne aveva. Nel finale abbiamo messo dentro tanti attaccanti, dovevamo avere più pazienza arrivando più sull’esterno. Siamo stati - è l’autocritica - un po’ più leggibili».

Il risultato non gli va giù: «Bisogna essere consapevoli che una media di due punti a partita è improponibile. Rosichiamo perché abbiamo avuto il giusto approccio, abbiamo seminato durante la settimana. I ragazzi sono dispiaciuti, in una cornice del genere volevano regalare una gioia ai tifosi». Il futuro, comunque, non fa paura. «Abbiamo ampi margini di miglioramento e uno di questi riguarda la lucidità nei vari momenti della partita».

