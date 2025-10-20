«Nicola non è rientrato, destino amaro» 

I sogni e la spensieratezza dei vent’anni spazzati via in un soffio. A Ghilarza, nella casa di via Loi, il tempo si è fermato alla notte fra sabato e domenica quando Nicola Atzori ha perso la vita in uno schianto tremendo sulla strada alle porte di Nughedu Santa Vittoria. Genitori, familiari e amici sono inconsolabili, oggi alle 15 l’ultimo saluto al ragazzo. E intanto proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente, la Procura ha aperto un’inchiesta: dai primi riscontri sarebbe emerso che il conducente dell’auto fosse negativo all’alcoltest e al narcotest (negativi anche i due amici).

Il dolore

Un lungo e doloroso viavai nella casa della famiglia Atzori, dove è stata allestita la camera ardente. Amici e conoscenti si stringono alla mamma Greca, al papà Augusto e alle nonne Rosaria e Maria che vivono un dramma inimmaginabile. Tanti sono arrivati anche da Soddì, paese d’origine del padre, agente di polizia penitenziaria in pensione, che non riesce a darsi pace. Ripensa al figlio che aveva tutta la vita davanti e che era uscito per una serata di festa alle Cortes di Sorgono ma non è più tornato. «Quante volte anche noi da ragazzi siamo stati alle feste per divertirci e siamo sempre ritornati a casa – ripete – Nicola no, non è rientrato. Evidentemente il suo destino era segnato».

L’inchiesta

Secondo una prima ricostruzione l’incidente è accaduto in una delle curve a pochi chilometri da Nughedu Santa Vittoria. Il 22enne, alla guida della Wolkswagen Tiguan, avrebbe perso il controllo dell’auto che è finita contro il guad rail e poi contro un albero ribaltandosi. Nicola Atzori, che era sul sedile posteriore e pare non indossasse la cintura di sicurezza, è stato sbalzato e l’impatto non gli ha lasciato scampo. Feriti il conducente e gli altri due amici (loro invece avevano le cinture allacciate), poi ricoverati negli ospedali di Nuoro e Oristano. Le loro condizioni sono stazionarie ma non preoccupano i medici anche se sono molto scossi per l’accaduto.La Procura intanto ha aperto un fascicolo, il 22enne che era alla guida dell’auto è indagato ma si tratta di un atto dovuto. Dai primi esami sembrerebbe che il ragazzo, studente all’Università di Cagliari, fosse negativo sia al test sull’alcol che a quello per accertare l’eventuale assunzione di droghe. Si attendono però ulteriori accertamenti, nei prossimi giorni sono previsti anche controlli sull’auto per cercare di chiarire se si sia verificato un guasto meccanico. Di certo, il tratto di Provinciale in cui è accaduto l’incidente è molto pericoloso con diverse curve insidiose e una scarsa segnaletica e nemmeno un disperato tentativo di frenata è bastato per evitare il tremendo impatto.

