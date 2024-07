Nicola: mi sono piaciuti, ma c’è da fare 

Inviato

Chatillon . Un allenatore navigato, che conosce bene gli equilibri dello spogliatoio. Dosa autostima e dolci bacchettate, ma siamo a luglio e ci sta: «Il risultato? Non mi interessa proprio, so cosa possiamo fare di meglio e cosa mi è piaciuto». A proposito, cosa salvare di un pomeriggio con molto vento? L’elenco è lungo, inaspettatamente lungo. Intanto, la corsa: «Ci sono parecchie note liete e me le sono segnate durante la partita, l’avete visto». Il Como, innanzitutto. «Abbiamo incontrato una squadra con un’identità precisa, che rispetto allo scorso anno ha cambiato veramente poco. C’è una continuità tecnica, è evidente. E noi per un’ora abbiamo messo in campo una condizione fisica già notevole. Sì, certo, nei primi venti minuti eravamo lenti e compassati nella gestione del pallone, delle uscite, ma già nella seconda parte del primo tempo e nei 25 minuti finali la squadra ha avuto un baricentro alto e aggressivo». Errori, però, se ne sono visti: colpa dei rischi del pressing sempre e comunque? «Ancora sbagliamo i tempi, però è normale. Ho visto un’ottima condizione fisica, questo è un tipo di gioco che ha bisogno di una grande base fisica e si è visto che stiamo lavorando bene».

Cambio di passo

Una metamorfosi nel Dna ha bisogno di tempo, mettici anche un vento fortissimo e una squadra, quella di Fabregas, che gioca già benino per essere al 25 luglio: «Sulla linea difensiva dobbiamo ancora lavorare, stiamo apprendendo cose che fino all’anno scorso non facevano parte del progetto. In questa fase, dopo tre settimane, è normale metterci un po’ di più di tempo nel concretizzare il lavoro che facciamo ogni giorno». Il lavoro: «Sappiamo di dover lavorare tanto, siamo in fase di definizione». L’atteggiamento: «Non siamo mai remissivi, c’è l’input di spingere, di non subire, di andare a prenderci la palla, sono convinto che una volta immagazzinati alcuni concetti ci divertiremo di più e faremo divertire, perché ci sarà consapevolezza e convinzione in quello che portiamo avanti». Autostima, fatta anche di risultati: «Il Como non ha mai avuto libertà nell’impostare dal basso, e questo è importante».

La rosa e i nuovi

Nicola lo ripete esattamente tre volte: «La società sa bene, dialogo spesso con il direttore Bonato su cosa serve a questa rosa». Segnali precisi, lanciati a voce alta, su cosa sia utile al Cagliari di Nicola per andare a mangiarsi gli avversari, segnali che il mercato, già prodigo di buoni nomi, non è ancora da considerarsi chiuso: «Siamo riusciti a far partecipare alla partita anche Zortea, Piccoli e Adopo, gli ultimi artivati, è un’ottima notizia in attesa di inserire gli altri che sono arrivati nei giorni scorsi, Obert, Lapadula e Marin, conto di averli nella prossima partita».

Il bilancio

«Questa è la seconda partita del precampionato, che sta proseguendo bene. L’atteggiamento mi è piaciuto, poi alcuni errori li paghi ma non bisogna colpevolizzare nessuno». Gli episodi: «Abbiamo letto male le tre situazioni in cui hanno fatto gol, ma abbiamo fatto altre buone letture. Abbiamo creato e prodotto gioco, questo conta più di tutto, in questa fase non mi interessa minimamente il risultato ma guardo all’intensità e all’applicazione dei ragazzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA