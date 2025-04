Nicola: ma lo spirito era quello giusto 

L'illusione di poter riaprire la partita e provare a mettere un po’ di pressione alla capolista è durata sette minuti, tra il gol di Piccoli e quello di Bisseck. Troppa Inter per il Cagliari, già proiettato alla sfida con la Fiorentina il giorno di Pasquetta alla Domus. Lo stesso Davide Nicola dà il giusto peso alla sconfitta e volta subito pagina. «Nonostante tutto, lo spirito è stato quello giusto. Archiviamo in fretta questa partita e pensiamo a preparare al meglio la prossima», taglia corto il tecnico piemontese, deluso per il risultato ma non per l’atteggiamento avuto dalla sua squadra (considerato lo strapotere nerazzurro).

I rimpianti

Nicola tra sogni, realtà e rimpianti. «In fondo il primo tempo è andato come lo avevamo preparato e immaginato», attutisce il colpo l’allenatore del Cagliari, «anche se molte volte siamo stati troppo morbidi nella lettura delle situazioni, in particolare sui due gol subiti. Mi chiedo come sarebbe andata, per esempio, se avessimo avuto la stessa determinazione mostrata nella ripresa». Ed è solo uno dei rimpianti che si porta dietro. «Sul punteggio di 1-0 abbiamo avuto un’occasione importante per pareggiare subito la partita». E ancora nel finale, con un tiro dello stesso Piccoli respinto sulla linea da de Vrij. «Sarebbe stato divertente vedere che piega avrebbe preso la gara con l’Inter sotto pressione». Non lo saprà mai.

L’intervallo

Avanti comunque a testa alta. «Mi è piaciuto sia lo spirito che l’organizzazione», tiene a sottolineare Nicola che aveva messo in preventivo le difficoltà di un match al limite del proibitivo per il suo Cagliari. «Avevamo di fronte una delle squadre più forti del campionato». Se non addirittura la più forte. «Abbiamo provato a contenerla senza snaturarci, cercando comunque di essere propositivi». Nell’intervallo lo step dal punto di vista mentale, e di conseguenza tecnico-tattico. «Lo spirito di sacrificio e il desiderio di competere c’erano anche nel primo tempo. Negli spogliatoi ci siamo confrontati e abbiamo capito che serviva più coraggio per togliere un minimo di certezze all’Inter. Dovevamo essere più aggressivi e gestire meglio il pallone nella loro metà campo. E nella ripresa, infatti, tutto questo si è visto».

I gol di Piccoli

Si è visto, soprattutto, Piccoli, all’ottavo sigillo in campionato. «È il nostro realizzatore e ha tutta la nostra fiducia, ma non deve fermarsi, non deve accontentarsi. Deve arrivare in doppia cifra. E noi abbiamo bisogno dei suoi gol per conquistare la salvezza». Tra le (poche) note liete di San Siro il ritorno in campo di Obert dopo l’infortunio e quelli da titolari per Zappa e Coman. «È il momento decisivo della stagione e abbiamo bisogno del contributo di tutti, a prescindere dal minutaggio. Per questo, stiamo cercando di rimettere in forma anche chi è rimasto un po’ indietro a causa degli infortuni».

Testa alla Viola

Il bilancio è amaro, ma non è tutto da buttare per Nicola, anzi. «Nel finale del primo tempo e per tutto il secondo abbiamo provato a far male all’Inter», insiste il tecnico. «La squadra ha dimostrato di avere i mezzi per poterlo fare e per esprimere il nostro gioco pur accettando i compromessi per che un avversario come l’Inter ti impone». Ora sotto con la Fiorentina.

