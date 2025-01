Nicola: ma i miei ragazzi hanno dato tutto 

Ancora una volta il Cagliari non supera l’esame di maturità dopo tre risultati utili di fila. «Abbiamo trovato un grande Toro, i ragazzi hanno dato tutto come al solito, ma obiettivamente eravamo stanchi», prova ad ammortizzare il colpo Davide Nicola, evidentemente amareggiato per il risultato e per l’andamento del match in generale, ma già proiettato alla prossima partita. «Così come non ci siamo esaltati nelle vittorie, non ci deprimiamo certo ora dopo una sconfitta. Sappiamo che per conquistare la salvezza dovremo lottare partita dopo partita, sino all’ultima probabilmente. Di questo ne siamo consapevoli e su questo siamo focalizzati».

La resa

«La sconfitta è giusta, eravamo stanchi anche mentalmente», spiega Nicola, piemontese doc, nato a Luserna San Giovanni, comune della città metropolitana di Torino che dista poco più di mezz’ora d’auto dallo stadio dove lui è stato protagonista, sia come giocatore sia come allenatore, e dove stavolta mastica amarissimo. Alla vigilia aveva escluso categoricamente un calo di tensione dopo il 4-1 in rimonta sul Lecce, c’è stato, invece. «Nelle ultime partite abbiamo speso molto a livello di energie, sia mentali che fisiche, nonostante stiamo cercando di dare qualche cambio», tiene a precisare il tecnico rossoblù appena finito il match contro la sua ex squadra. «Abbiamo anche provato a fare qualcosa ma non ci riuscivamo proprio. Non riuscivamo a essere aggressivi quando non avevamo la palla e ad avere la giusta lucidità quando dovevamo attaccare. Il Toro ha meritato di vincere e ha fatto valere la propria fisicità», rende onore all’avversario Nicola. Aggiungendo: «Ora ci serve un po’ di riposo per preparare la prossima partita». E da questo punto di vista, il calendario sembra andare in soccorso dei rossoblù visto che la prossima partita, contro la Lazio alla Unipol Domus, si giocherà di lunedì, tra nove giorni, dunque.

In riserva

«Non abbiamo perso perché non abbiamo fatto bene, ma solo perché eravamo più stanchi. Non siamo arrivati a questa sfida col giusto livello di energia. Ci può stare in un campionato competitivo come questo», taglia corto Nicola, che preferisce fare un discorso di squadra senza soffermarsi sulle individualità, tanto meno sulle scelte. «Al di là di chi è partito e di chi poi è subentrato», chiarisce l’allenatore del Cagliari, «non avevamo grosse alternative. Vorrei ricordare che Luvumbo ormai è assente da un po’ di tempo e molti stanno giocando davvero tanto. E ci sta quindi, dopo cinque giorni, che qualcuno non avesse la giusta energia per contrapporsi a una squadra molto qualitativa».

Stavolta i cambi non hanno sortito l’effetto sperato. «Ma io non me la sento, obiettivamente, di criticare i miei giocatori, perché ho visto che hanno provato a dare tutto, ma non avevano la giusta forza». Nicola entra nel dettaglio: «Nel momento in cui dovevamo alzare la pressione, non riuscivamo a gestire la parità numerica e a coprire poi in velocità il campo. Nel momento in cui eravamo più bassi, si faceva fatica a ripartire».

