Nicola: limitiamoli senza limitarci 

Assemini. «Limitiamoli senza limitarci». Pratico e spavaldo allo stesso tempo, Davide Nicola sente sempre più forte il profumo della salvezza e non vuole lasciare nulla al caso. Sa bene che attraverso la sfida di domani pomeriggio contro la Fiorentina potrebbe dare la spallata decisiva, soprattutto se il Cagliari dovesse vincerla e se oggi dovesse finire in parità lo scontro diretto tra l’Empoli e il Venezia. «Ma per me tutte le partite sono importanti perché tutte ci possono avvicinare all’obiettivo», tiene a precisare il tecnico piemontese, che prova così a dosare l’adrenalina e le aspettative nel corso della conferenza stampa pre-gara che si è svolta ieri mattina al “Crai Sport Center” di Assemini subito dopo l’allenamento. «Io preferisco concentrarmi sulla mentalità, sull’atteggiamento che dovrà essere aggressivo», incalza. «Più che mai, questo è il momento di spingere per cercare di centrare l’obiettivo il prima possibile».

L’avversario

In settimana l’ha spulciata insieme allo staff e ai giocatori, la Fiorentina, studiandola in ogni sua sfaccettatura. Per contenerla e provare a colpirla. «È una squadra qualitativa, traduce in gol tutta la mole di gioco che produce, percentualmente parlando. È abile a cambiare sistema di gioco nell’arco della stessa partita. Può contare poi su individualità importanti che possono decidere il risultato in qualsiasi momento». Inutile girarci attorno: «Ha le armi per metterci in grossa difficoltà, ma sappiamo che ci sono situazioni in cui anche noi possiamo metterla in difficoltà. Ma per fare questo», spiega Davide Nicola, «dobbiamo essere decisivi in certe situazioni difensive. Dobbiamo essere pratici senza per questo rinunciare alla costruzione del palleggio». Insomma: «Dobbiamo limitarli senza limitarci». Appunto.

Sensazioni positive

Il livello è alto, altissimo, considerato anche il fatto che forse questa è l’ultima chance che ha la formazione viola per restare in corsa per la Champions. Ma la gara con l’Inter, nonostante la sconfitta sia stata abbastanza netta, ha dato a Nicola, evidentemente, quelle sensazioni positive che cercava per il rush finale. Sensazioni rafforzate poi dall’intensità degli allenamenti in questi giorni. «Io sono fiducioso e mi fido della mia squadra. Vedo i ragazzi in crescita», sottolinea. Eccetto Deiola, squalificato, e Jankto («a casa con la febbre») sono tutti a disposizione. «Ora farò le valutazioni finali, poi sceglierò. Di sicuro, non mi farò condizionare dal fatto che alcuni giocatori in particolare sono diffidati».

Quattro mesi dopo

All’andata, pur perdendo, il Cagliari giocò una buona partita e dalla prestazione di quattro mesi fa al Franchi vuole ripartire. «Anche se rispetto a quella partita loro sono cambiati, e anche noi ci siamo evoluti». Nessun timore reverenziale, in ogni caso. E nessuna frenesia. «Il Cagliari deve fare una partita convinto delle proprie possibilità». Punto. «Sappiamo bene quale è la qualità dell’avversario ma sappiamo anche di potercela giocare contro chiunque. Noi ci crediamo». Pasqua ad Asseminello, i rossoblù apriranno l’uovo in ritiro. Ma la vera sorpresa potrebbe arrivare domani alla Domus.

