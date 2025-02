NICOLA: l’errore sul gol ci fa rosicare 

La soddisfazione di essere rimasti in partita sino alla fine non porta punti, tiene vive l’autostima, però, e la consapevolezza che la strada verso la salvezza è quella giusta. «Non posso che essere soddisfatto dei miei ragazzi. Hanno interpretato la partita nel modo in cui l’avevamo preparata contro un avversario altamente qualitativo. E se avessimo avuto un po’ più di lucidità e qualità nel finale magari l’avremmo anche ripresa». C’è stato più di un momento in cui Davide Nicola ci ha sperato davvero nel pareggio. «Peccato non aver trovato la zampata finale». Si accontenta della prova di carattere, l’allenatore del Cagliari, e guarda avanti senza farsi logorare dai rimpianti: «Pensiamo alla prossima sfida col Bologna, ci aspetta una settimana intensa».

Errore fatale

Testa, cuore e spirito di sacrificio. «Il Cagliari ha fatto la partita che doveva fare, bisogna trovare il giusto compromesso tra le due fasi», la premessa. «La volontà, chiaramente, è quella di avere sempre un atteggiamento come quello del secondo tempo. Bisogna, però, fare i conti con l’avversario e riconoscere che a volte le qualità in campo non ti permettono di farlo per tutta la partita». Il Cagliari è uscito alla distanza nella ripresa complice un calo dei bianconeri. «Nel secondo tempo abbiamo avuto indubbiamente più produzione di gioco, ma ci siamo anche dovuti impegnare parecchio per non subire le loro ripartenze», tiene a precisare il tecnico rossoblù. «La partita era stata costruita per avere intensità con il centrocampo a tre, ma non siamo riusciti a portare la giusta pressione», spiega così le scelte iniziali e, allo stesso tempo, le difficoltà avute nella prima parte del match. «La Juventus diventa pericolosa quando recupera palla e riparte, dovevamo essere più veloci nelle uscite e, soprattutto, abbiamo subito un gol che ci ha condizionato, indubbiamente». Un gol che Nicola fatica a digerire. «Avrei preferito subirlo in un altro modo. Quell’errore ci fa rosicare. Un errore che potevamo evitare, anche perché lo abbiamo pagato».

La classifica

La sconfitta frena il Cagliari (dopo il successo sul Parma e il pari di Bergamo) ma non cambia le prospettive, anche se le vittorie del Como, dello stesso Parma e del Verona sparigliano in qualche modo le carte nella corsa salvezza. «Credo che quest’anno la salvezza sia particolarmente impegnativa, perché ci sono tante squadre coinvolte», taglia corto Nicola che rilancia la sfida senza farsi quindi condizionare dagli altri risultati, tanto meno dalla classifica: «Dobbiamo essere consapevoli di dover avere sempre un atteggiamento propositivo, rispettando gli avversari ma cercando di mostrare le nostre qualità e cercando il giusto compromesso».

