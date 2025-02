Nicola: leggerezza, intensità mentale e consapevolezza  

Assemini. «Sarà fondamentale avere la giusta intensità mentale, ma anche la giusta leggerezza, ed essere convinti delle nostre qualità». Davide Nicola prova ad alleggerire la tensione per lo scontro diretto col Parma, tenendo comunque la guardia e l’adrenalina alte, altissime. Come suo solito, l’allenatore del Cagliari cerca un equilibrio tra gli effetti che potrebbe avere il match, in un senso o nell’altro. «Sarà una partita importante perché ci sono due squadre che lottano per lo stesso obiettivo», taglia corto dando così anche il giusto peso alla partita, considerato che poi ce ne saranno altre quattordici da giocare. «Tutte le squadre sono lì. E il campionato, secondo me, sarà così sino alla fine. Sino all’ultima partita».

Sotto i riflettori l’ultimo arrivato, il rumeno Coman. Lunedì Nicola aveva tenuto a precisare di averlo visto solo in video. «Ho potuto vederlo questa settimana. È un giocatore tecnicamente dotato. L’ultima partita l’ha fatta l’11 gennaio, la penultima l’8 dicembre», tiene a ricordare. «Però si è sempre allenato, l’ho visto bene fisicamente. L’ho visto voglioso, desideroso. Sono contento che abbia scelto Cagliari». Lo scenario tecnico-tattico sembra chiaro per l’ex Steaua: «Nasce in realtà come attaccante, anche se lui preferisce giocare come esterno a sinistra. Non vedo l’ora di impiegarlo. Speriamo di dargli minutaggio laddove è possibile».

Chissà se il mercato rispecchia appieno le sue aspettative, soprattutto dal punto di vista numerico magari qualche giocatore in più in rosa Nicola lo avrebbe gradito. «Il direttore ha fatto una disamina corretta e coerente», puntualizza comunque, lasciando intendere di avere i mezzi per poter centrale l’obiettivo. «Ha spiegato che si è fatto quello che si poteva fare. Sì è andati a scremare alcuni ruoli in cui c’erano certi giocatori che non avevano tantissima continuità e volevano giocare di più, chi magari era in scadenza e anche in prospettiva futura ha fatto scelte diverse. Questa squadra è stata costruita per giocare con questo modo di stare in campo», afferma entrando poi nel dettaglio: «Abbiamo la possibilità di avere delle alternative con caratteristiche diverse. Nel ruolo di terzino destro e davanti magari, se viene il raffreddore a qualcuno potevamo correre il rischio di essere un po’ corti. Cercheremo di non far venire il raffreddore a nessuno», smorza la questione con una battuta, «e, soprattutto, di utilizzare i giocatori che abbiamo a disposizione sperimentando e facendo magari nuove intuizioni».

Testa al Parma, intanto. «Ha una filosofia ben precisa. È una squadra molto abile nelle ripartenze», avverte Nicola. «Crossa poco anche se con Djuric cambia molto, essendo lui un punto di riferimento per saltare la pressione e cogliere la seconda palla. È una squadra molto qualitativa davanti che crea diverse soluzioni, ben formata a centrocampo poi. Ama giocare ma senza tenere un baricentro costantemente elevato, sa rintanarsi e sfruttare le ripartenze». Il Cagliari, insomma, dovrà avere occhi ovunque oggi.

