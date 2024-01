Nicola Lecca è tornato in libreria: «Vi presento i miei Scrittori al veleno» 

Vincitore di premi prestigiosi, editorialista per L’Unione Sarda, critico letterario per la Repubblica e viaggiatore pensante, Nicola Lecca ha dato alle stampe con Mondadori il suo nuovo atteso libro: “Scrittori al veleno. Mistero alle Cinque Terre”.

Una storia di decessi sospetti e di indagini fiacche che lega la Sardegna alla Liguria con una puntata a Parigi, tra sebadas e macaron.

«Un romanzo molto saporito, intinto di un certo sarcasmo. Per niente velata la sua ira per gli editori che pubblicano testi che niente hanno a che fare con la qualità».

Ugualmente malvisti gli inquinanti social network?

«I social network non vanno demonizzati: sono uno strumento potenzialmente utile, ma possono diventare deleteri in base all’uso che se ne fa. Antonina Pistuddi, la scrittrice sarda protagonista di “Scrittori al veleno”, sostiene che i social network trasformino la mente in un pacco di coriandoli: non soltanto perché frazionano la nostra attenzione - dividendola fra la tsunamica abbondanza degli infiniti contenuti disponibili - ma, soprattutto, perché decuplicano il numero di persone con le quali imbastiamo rapporti, rendendo sempre più difficile coltivare relazioni profonde».

Tra le pagine di “Scrittori al veleno. Mistero alle Cinque Terre”, un’affermazione: “Chi scrive ha una grande responsabilità”. Nei confronti di chi?

«Così come un medico ha responsabilità verso i pazienti, lo scrittore dovrebbe provarla per i suoi lettori. Tra i protagonisti di “Scrittori al veleno” c’è Julien Corbusier, un bellissimo ragazzo francese: un modello che ha preso la licenza media a calci nel sedere ma che, tra una sfilata e l’altra, ha trovato il tempo di confezionare una raccolta di poesie intitolata “Camera vista AMARE”. Un ragazzino le legge e, ispirandosi a quei versi scellerati, si suicida. Di ritorno dal lavoro i genitori lo trovano esanime nella vasca da bagno, con le vene ai polsi tagliate».

Lei lavora di solito con ponderata lentezza.

«Questa volta ha scritto di getto, come se l’argomento premesse. Per raccontare il fenomeno del ghostwriting e la piega autodistruttiva che l’editoria ha assunto chiamando poeta e scrittore chiunque sia in grado di garantire vendite certe e facili guadagni, ho scelto per la prima volta la chiave dell'ironia e del giallo. È vero: ho sempre faticato moltissimo a scrivere ogni romanzo. Invece, questa volta, mi sono proprio divertito: e sono certo che la forza dirompente di “Scrittori al veleno” risieda soprattutto nella più autentica e spontanea gioia di scrivere».

Ha visitato 500 città , abitato in tanti paesi europei , si definisce uno scrittore nomade. Cosa cerca lontano dall’Isola?

«Una lunga collezione di ragioni per tornarci con entusiasmo. Anche se devo ammettere che le Cinque Terre - dove ho scelto di ambientare “Scrittori al veleno” - mi hanno profondamente conquistato. Manarola, in particolare, è un luogo magico, in bilico tra fiaba e realtà. I suoi verticalismi da capogiro, e le sue scogliere a strapiombo sul mare sono uno dei pochi scenari che possono davvero competere con la nostra Sardegna per incanto e bellezza».

Dichiara che non c’è nulla di autobiografico nella sua trama. Ma forse il buongiornista dell’Hotel de Crillon ricorda una sua esperienza londinese.

«Nel mio romanzo “Hotel Borg” - scritto nel 2006 e recentemente ripubblicato negli Oscar Mondadori - racconto la storia di Oscar: il buongiornista di un albergo di lusso londinese. È vero: per poter descrivere al meglio quell’insolito mestiere mi impiegai anch’io, come lui, in un hotel a cinque stelle».

I funghi tossici che appaiono in copertina hanno, dunque, ucciso la letteratura ?

«Spero di no. Ciò che conta davvero è che “Scrittori al veleno” diventi per tutti noi, gente del libro, il pretesto per guardarci allo specchio e per capire se l’abisso di sciatteria verso il quale sembriamo diretti è veramente la destinazione che vogliamo raggiungere. Riuscire ad affrontare un tema tanto incandescente da appassionare lettrici e lettori (e tenendoli con il fiato sospeso fino all'ultima pagina!) è la sfida che spero di aver vinto».

RIPRODUZIONE RISERVATA