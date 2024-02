Nicola Lecca domani al Teatro Massimo 

Un giallo letterario per un ironico e spietato affresco del mondo dell’editoria: “Scrittori al veleno. Mistero alle Cinque Terre”, il nuovo romanzo di Nicola Lecca (per Mondadori), verrà presentato a Cagliari domani alle 18 nel Foyer del Teatro Massimo. In dialogo con l’autore ci sarà Alessandra Menesini.

L’incontro fa parte della sesta edizione della rassegna Legger_ezza 2024 / Promozione della lettura, curata da Cedac Sardegna in collaborazione con la libreria Edumondo. Nella sua nuova opera, Nicola Lecca accompagna il lettore a compiere un viaggio tra le righe alla ricerca della verità sulla prematura scomparsa di quattro (sedicenti) scrittori – l’influencer catalano Alvaro Moret, la cantante svedese Arlanda Levin, la parlamentare britannica Lizzie Eden, con trascorsi da escort narrati in un piccante memoir e il modello francese Julien Corbusier, idolo degli adolescenti per la sua innegabile avvenenza oltre che per le sue poesie – avvelenati da un risotto ai funghi preparato da Antonina Pistuddi, come loro ospite di Villa Solitudine.

