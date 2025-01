Nicola l’anti-Diavolo: ragazzi straordinari 

Diavolo di un Cagliari, lo ha rifatto. Ha rimontato il Milan costringendolo al pareggio, stavolta a San Siro. «I ragazzi hanno disputato una partita straordinaria, attenta, compatta, con umiltà, senza per questo rinunciare a proporre il proprio gioco. Hanno meritato questo risultato». Mostra il petto orgoglioso Davide Nicola, soddisfatto a dir poco per la prova di cuore e testa della sua squadra e per il modo in cui ha reagito ancora una volta allo svantaggio. L’urlo liberatorio al triplice fischio, davanti alle telecamere, invece, preferisce mantenere un profilo basso. È su di giri, ma non lo dà certo a vedere, il tecnico rossoblù, allergico alle tentazioni e più che mai focalizzato sull’obiettivo e sul percorso di crescita.

Il percorso e la classifica

Nello spicchio di “Meazza” riservato ai tifosi sardi e nell’Isola già rimbomba la parola “impresa”. «Ma io questo termine lo utilizzerei per altre situazioni, in altri campi», taglia corto Nicola, particolarmente allergico anche ai luoghi comuni e alle tappe di passaggio, più o meno felici, verso il traguardo finale. «Noi sappiamo che conquistare la salvezza non sarà semplice, ancora di più in questo campionato in cui c’è molta qualità nella concorrenza. Basta vedere la classifica. Veniamo da due grandi prestazioni con altrettanti risultati importanti, eppure siamo sempre terzultimi». Anche stavolta, però, l’allenatore piemontese va oltre i numeri e le apparenze. «In questo momento è importante, anzi fondamentale, dare attenzione alla prestazione perché dalle prestazioni nascono poi i punti. Sappiamo di essere sulla strada giusta, sappiamo che ciò che stiamo facendo può portarci lontano e prestazioni come questa di San Siro ci danno ulteriore spinta, motivazione e consapevolezza nel lavoro quotidiano»

La via del gol

Ancora una volta il Milan sbatte sul Cagliari passando dalle stelle alla realtà: all’andata dopo che aveva battuto il Real Madrid in Champions, ieri dopo aver conquistato la Supercoppa. Nicola fa spallucce e preferisce guardare in casa propria. E la prende alla larga ripercorrendo l’ultimo mese e mezzo: «Nelle ultime sette partite abbiamo incontrato grandi squadre e l’abbiamo sempre fatto con la consapevolezza che l’episodio va portato dalla nostra parte. Io sono contento di quello che sta facendo il Cagliari, stiamo creando i presupposti per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati». Nicola è contento anche per come è arrivato il gol di Zortea. «La dinamica è molto simile a quella del gol di Monza, e questo vuol dire tanto per noi». E come a Monza, grande merito è stato di Felici, confermato a sorpresa tra gli undici titolari e autore dell’assist per l’ex Atalanta. «Felici ha avuto la possibilità di adattarsi a un campionato che non conosceva, ma la società che lo ha preso e noi che lo vediamo ogni giorno in allenamento sappiamo quanto vale», spiega il tecnico a chi, invece, lo ha scoperto eri. Precisando: «Questo era l’esordio a San Siro per lui. E non è stata nemmeno la sua miglior partita, può fare molto di più».

