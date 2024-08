Nicola, la serata dei grandi rimpianti 

No, non doveva andare così. Davide Nicola lascia lo “Stadio Via del Mare” e la Puglia stritolato dalla rabbia e dai rimpianti. «Un pareggio stasera ci avrebbe innervosito, figuriamoci la sconfitta», mastica amarissimo l’allenatore del Cagliari che prova, per quanto possibile, a cavalcare la prestazione. E non risparmia complimenti ai suoi giocatori, provati per il ko nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo e le tante occasioni create ma non concretizzate.

«La giusta mentalità»

«Ai ragazzi posso rimproverare ben poco», la premessa del tecnico piemontese che ripercorre il tiro al bersaglio rossoblù anche in sala stampa. «Abbiamo fatto una partita importante contro un avversario complicato. Ce la siamo giocata da subito a viso aperto e abbiamo avuto le nostre chance per passare in vantaggio prima e pareggiare poi, colpendo due traverse e sfiorando la rete due volte con Azzi». Nicola accetta così il passo falso di Lecce come tappa di crescita. «Il risultato è sempre importante, anche perché ogni punto alla fine potrebbe rivelarsi decisivo. Ma più che il risultato, in questo momento, mi interessa vedere la giusta mentalità della squadra nell’aggressione che chiedo e nel produrre costantemente gioco. Purtroppo la Serie A è anche questa», fa spallucce il tecnico del Cagliari. «Ma sono certo che questa partita ci servirà da lezione in futuro. Dobbiamo migliorare, indubbiamente. Quando si produce così tanto come abbiamo fatto noi, bisogna concretizzare».

Le palle inattive

Testa bassa e pedalare, senza alibi. «Per quanto prodotto e creato avremmo potuto portare a casa un altro risultato», insiste anche attraverso i propri profili social Nicola, «ma accettiamo il verdetto del campo. Con la convinzione di voler e poter migliorare ancora». Il ritmo e l’atteggiamento erano quelli che cercava, a prescindere dal risultato finale. «Nonostante i due giorni in meno di recupero dopo la gara col Como, i ragazzi hanno dimostrato una condizione importante e la mentalità giusta. E stavolta l’hanno fatto in trasferta». Il punto dolente restano le palle inattive. «Dobbiamo indubbiamente migliorare sui calci piazzati», tiene a precisare lo stesso Nicola. «Siamo una squadra che ha i mezzi per non subire i gol sui calci piazzati, invece siamo stati distratti da questo punto di vista».

Testa al Napoli

Inutile fasciarsi la testa, il pensiero è rivolto già al Napoli. «Ripeto, a me è piaciuta la squadra per come ha interpretato questa partita. Purtroppo ha vinto il Lecce, ne prendiamo atto e ripartiamo». La sosta arriva quasi a pennello, anche se molti giocatori saranno impegnati con le rispettive nazionali. «Sarà evidentemente l’occasione per lavorare di più e approfondire determinati concetti con chi rimarrà».

RIPRODUZIONE RISERVATA