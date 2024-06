«Nicola la scelta migliore» 

«Il Cagliari non poteva fare scelta migliore. Davide Nicola e Claudio Ranieri, che tra l’altro è mezzo calabrese. Sono due grandi allenatori, soprattutto due grandi uomini». Non ha dubbi Raffaele Vrenna, 65 anni, l’imprenditore che ha creato il fenomeno Crotone, prendendolo in Prima categoria e portandolo per la prima volta in Serie A. Quel Crotone, con Nicola in panchina, centrò una salvezza incredibile, la prima di una lunga serie del tecnico piemontese, santo protettore dei miracoli calcistici. Stagione storica anche perché l’unica, fin qui, nella carriera dell’allenatore vissuta in panchina dall’inizio alla fine. A Vrenna, che proprio in quell’anno lasciò la società al fratello Gianni, quasi trema la voce a ripercorrere quell’annata incredibile.

Perché, per la prima volta in A del Crotone, chiamaste Nicola, che fin lì aveva avuto una sola stagione, tra l’altro poco fortunata, nel massimo campionato?

«L’allenatore della promozione, Ivan Juric, fu chiamato dal Genoa. Potevo trattenere una persona che è stato per anni mio giocatore prima che allenatore? E allora lo abbiamo accontentato».

Perché Nicola?

«Abbiamo scelto un giovane con tanta fame, che voleva fare bene e con trascorsi importanti in Serie B. Sono andato personalmente a parlare con lui. In questi casi si guarda prima l’uomo e poi l’allenatore. Quando ci siamo incontrati, ho visto un uomo che soffriva per la terribile tragedia personale che tutti conosciamo ( la scomparsa del figlio Alessandro, a 14 anni ) e con un’incredibile voglia di allenare».

Non fu un avvio facile, anzi.

«Decisamente no. Chiudemmo l’andata con solo 9 punti. Ma alla fine ci siamo salvati con 34 punti, anche grazie al “suicidio” dell'Empoli. Io l’ho confermato dandogli piena fiducia, anche se molti, nell’ambiente, volevano la sua testa. Nelle difficoltà ha saputo compattare squadra e pubblico, tutti siamo rimasti uniti. E abbiamo avuto ragione. Credevo nella persona e alla fine ce l’ha fatta. Crotone lo amerà per sempre. Noi due abbiamo un rapporto eccezionale, si è dimostrato un grande uomo».

Che valore ha quella salvezza?

«Una grande soddisfazione personale, Nicola e i ragazzi mi hanno stupito. Il calcio da noi a Crotone è vita e in quell’anno si è risvegliato un mondo per una salvezza fantastica».

Chi è Davide Nicola?

«Un ottimo motivatore e comunicatore, è gentile con i giocatori, ha un ottimo staff. Ma soprattutto è un grande lavoratore, ve ne accorgerete. Non ha mai fatto trapelare le difficoltà della società, prendendosi le responsabilità e dando compattezza all’ambiente. Però va supportato nei momenti difficili, quelli che in una stagione arrivano sempre. Ecco, il Cagliari deve sapergli stare sempre vicino».

Nicola è il miglior successore di Claudio Ranieri?

«Sono due grandi persone, due grandi uomini. Ranieri, che ricordo essere mezzo calabrese, ha fatto un grande miracolo col Cagliari, dopo quello di Leicester».

Ha qualche messaggio per Nicola?

«Gli mando un grosso in bocca al lupo. Spero che col Cagliari arrivi ai livelli raggiunti da Bologna e Atalanta, se lo merita lui e lo merita il Cagliari, una squadra che fa parte della storia del calcio».

E al presidente Giulini?

«A lui e ai tifosi del Cagliari dico che bisogna saper aspettare e dare supporto all’allenatore. Il calcio, specie per le società minori, è difficile. Ma al Cagliari faccio i complimenti, è una società seria. E ai tifosi dico ancora di stare vicini alla squadra, solo così si possono fare grandi cose».

