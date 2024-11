Nicola, la partita del cuore 

Assemini. Certo non gli trema la pancia o gli vibra la voce quando vede o parla del Grifone, come canta Bresh in “Guasto d’amore”, diventato un inno per i tifosi genoani. Ma bastano lo sguardo, il tono e già le prime parole per capire che il sentimento è solido e profondo. «A Genova mi lega sicuramente affetto e grande rispetto per l’opportunità che mi è stata data, un rapporto lungo nel tempo, da calciatore e poi anche da allenatore. Custodisco ricordi importanti con enorme piacere, tra l’altro mia moglie è di Genova quindi rimane un rapporto anche con la città». Col cuore in mano, seppur con la stessa professionalità e la razionalità che lo contraddistinguono anche quando incontra squadre che ha allenato. Davide Nicola che non ti aspetti, insomma, nella conferenza stampa in vista della sfida di oggi a Marassi. «Ho avuto grandi maestri come Palotti, Mainetto, Maselli, Onofri e Perotti. Lì tutto è iniziato e sono nati i presupposti per quella che è stata la mia vita nel calcio e non solo». Il tecnico del Cagliari dà così una dolce carezza al passato prima di lanciare la sfida: «Al Genoa sanno come sono fatto, quella che è la mia filosofia di lavoro e la voglia di vincere contro qualsiasi avversario, cosa che cercheranno di fare ovviamente loro contro di me».

L’approccio

Genoa-Cagliari, di fatto, inizia già alla vigilia nella pancia di Asseminello, dove Nicola sembra più coinvolto del solito, ma carico e spavaldo come al solito. Gli effetti della sosta? «Li vedremo sul campo. Chi è rimasto, ha lavorato con grande entusiasmo. Chi è partito con le nazionali, è tornato molto motivato», tiene a puntualizzare il tecnico, spiazzato - ma non troppo - dal cambio di allenatore in Liguria, solo cinque gironi fa. «C’è stato un surplus di lavoro dello staff. Appena saputo dell’arrivo di Vieira», svela, «ci siamo subito catapultati sulle squadre che ha allenato per capire il suo modo di interpretare il calcio. Potrebbe cambiare poco per ora, o forse no. In ogni caso, siamo pronti per affrontare qualsiasi tipo di di situazione». È indubbiamente una sfida salvezza. «Anche se ogni partita per me è come uno scontro diretto», sottolinea Nicola. «Lo ripeto sempre ai miei giocatori: non sai mai dove prendi i punti, li puoi conquistare in qualsiasi gara, in casa o fuori». Chi ci sarà oggi in porta tra Scuffet o Sherri? «Sono pronti entrambi. Mi fido ciecamente di tutti e due. Deciderò in base all’istinto, a quello che sento e percepisco».

RIPRODUZIONE RISERVATA