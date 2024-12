Nicola: ko amaro ma non perdiamo la tranquillità 

«Ci siamo innervositi dopo il primo gol. Il Venezia ha preso più di quanto meritava. Ma la mia squadra se l’è giocata, abbiamo fatto un’ottima partita a parte un quarto d’ora, diciotto minuti per l’esattezza. Purtroppo, non concretizziamo quanto creiamo». Battuto ma a testa alta, Davide Nicola perde il match ma non l’ottimismo. «Continuiamo a lavorare con lo stesso entusiasmo e con tranquillità», afferma deciso l’allenatore del Cagliari, che va oltre il risultato e mostra i denti a un destino ultimamente ingrato.

La strada giusta

«Il Cagliari sta facendo bene, bisogna essere obbiettivi. La mentalità c’è, così come la voglia di fare la partita», tiene a precisare Nicola, che lascia lo stadio “Penzo” con la valigia piena di rimpianti. «Certo dobbiamo migliorare nella concretizzazione. Ma non sarebbe giusto attribuire responsabilità adesso. Questo tipo di qualità si raggiunge con la tranquillità di poter sbagliare. E mantenere la tranquillità è fondamentale», ribadisce convinto più che mai nel percorso iniziato cinque mesi fa con questo gruppo.

Un 1° tempo importante

Un’altra gara stregata per il Cagliari. «Io credo che il nostro sia stato un primo tempo importante per intensità, qualità e continuità di gioco», sottolinea Nicola. «Abbiamo sbagliato davvero poco. Abbiamo concesso un’azione al Venezia. Bravi loro o meno bravi noi, fatto sta che è nato il vantaggio. Forse è stata l’unica occasione in cui l’avversario è stato più veloce e più furbo di noi e questo ci ha fatto innervosire e abbiamo fatto un po’ fatica nel quarto d’ora iniziale della ripresa». Ma il ko di Venezia non cambia più di tanto il copione. «La lotta salvezza è particolarmente competitiva quest’anno. Nulla è scontato, dobbiamo essere consapevoli che sarà una battaglia sino alla fine». Concetto, questo, più volte espresso dal tecnico rossoblù: «Finiamo il girone d’andata e faremo le valutazioni. In ogni caso, io non voglio cambiare la mentalità perché la squadra sta giocando a calcio e sono certo che, a lungo andare, questo pagherà».

Sul mercato

Le insidie del calendario? «Non si può fare questo lavoro, ossia allenare o giocare, rimanendo preoccupati. Andiamo avanti convinti di quello che facciamo. Sarebbe troppo facile quando raccogli qualcosa in più pensare più di quello che sei o mollare quando i risultati non ti danno ragione. Resto convinto che abbiamo i mezzi e le qualità per arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati». Nicola tutto d’un fiato, prende tempo anche sul mercato che riapre a gennaio. «Io non mi nascondo mai, cerco sempre di essere costruttivo e parlare di mercato subito dopo la partita persa col Venezia significherebbe non essere coerente con me stesso», la premessa. «Io ho questi giocatori sino al termine del girone d’andata. Ovviamente sappiamo cosa serve a questa squadra per migliorare, ma non sposto l’attenzione su ciò che manca adesso. Io sono concentrato su questi giocatori sui quali credo», la certezza. «Quando poi arriverà il momento di farlo, si cercherà di farlo», chiarisce. «Ma non perché quella che c’è non funziona», tiene a precisare.

