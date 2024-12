NICOLA: irregolare il gol di Cataldi 

«Sfido chiunque a dire che il Cagliari non avrebbe meritato almeno un punto». Torna a casa con un pugno di mosche in mano, Davide Nicola. Ha avuto, però, le risposte che cercava dalla sua squadra considerato anche il livello dell’avversario. E sul gol di Cataldi che ha deciso il match, mostra i denti l’allenatore piemontese: «Era irregolare».

Prova di maturità

Insomma, i rossoblù lasciano Firenze sconfitti ma a testa alta. «Una partita come questa ci dà maggiore consapevolezza, a prescindere dal risultato», afferma Nicola che cerca e trova sponda anche sui numeri del match. «Venire a Firenze e giocare così, con un possesso palla superiore e limitando la Fiorentina, è stato un segnale positivo. Meritavamo almeno il pareggio. Questo è il Cagliari: coraggio, lavoro e voglia di crescere». Avanti così, dunque. «La partita è stata giocata e interpretata con la giusta consapevolezza e infatti ho detto ai ragazzi che quando aumenteremo questo tipo di strafottenza nelle giocate, a prescindere dall’avversario e dal fatto che si giochi in casa o in trasferta, i punti arriveranno».

Il grande rimpianto

Chissà quale piega avrebbe preso la gara senza il gol di Cataldi, considerato irregolare da Nicola, e non solo. «Per me il gol è in fuorigioco attivo perché Kouame disturba alla grande. Se si ferma l’immagine, io la vedo così. Kouame incide, eccome, sul tiro di Cataldi», afferma il tecnico rossoblù, evidentemente infastidito dal fatto che l’episodio non sia stato nemmeno preso in considerazione dal Var. «Non voglio certo dire che il Cagliari ha perso perché è stata fatta questa scelta», chiarisce. «Quello che dico è che Cataldi la mette all'incrocio mentre noi, sulla stessa azione, troviamo una deviazione. Ma si accetta tutto con grande serenità».

Senza paura

Detto questo, anche dal punto di vista tecnico-tattico il primo tempo non è andato proprio come lo aveva immaginato in settimana Nicola. Tutta un’altra storia nella ripresa. «Ma dobbiamo provare a migliorare ulteriormente nello sviluppo del gioco e a metterci più qualità, soprattutto nell'ultimo passaggio e nella conclusione a rete». Il Cagliari ha comunque spaventato la Fiorentina. «E bisogna far notare che le due rose sono state costruite per obiettivi diversi», puntualizza, e non a caso, Davide Nicola. «Attenzione, però. Noi non vogliamo certo accontentarci di fare prestazioni importanti. Noi vogliamo fare punti anche in campi come Firenze». Ci è andato molto vicino. Ora testa all’Atalanta.

RIPRODUZIONE RISERVATA