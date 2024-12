Nicola: io mi fido ciecamente dei miei ragazzi  

Assemini. Sembra uno di quei videogiochi in cui devi correre il più veloce possibile senza mai fermarti saltando gli ostacoli e schivando razzi o meteoriti che arrivano da tutte le parti. E Davide Nicola è bravissimo in questo. Il terzultimo posto? «Oggi la classifica lascia il tempo che trova. Anche perché tutte le squadre in lotta per la salvezza potrebbero avere tre punti in più e con tre punti in più cambierebbe molto la prospettiva». Le insidie del calendario? «Mancano tre partite alle fine del girone d’andata e noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio in ogni partita per poi vedere quanto abbiamo raccolto e fare le giuste valutazioni. Il campionato non finisce tra una giornata e nemmeno fra tre». I fantasmi del passato con la maledetta Venezia-Cagliari di due anni e mezzo fa? «A me non interessa parlare di una partita con una precedente gestione. Detto questo, non se n’è parlato proprio in questi giorni al campo con i ragazzi. Sinceramente? Non l’avrei neanche permesso». Tra l’altro, quel surreale 0-0 in Laguna che costò la retrocessione al Cagliari, favorì proprio la sua Salernitana nonostante la sconfitta per 0-4 a Udine.

La linea

Testa all’obiettivo, dunque. «Noi andiamo a Venezia con la certezza che se giochiamo in un certo modo, non solo siamo competitivi, ma anche più abili a capire le nostre potenzialità». La gara con l’Atalanta ha dato comunque consapevolezza alla squadra. E il paradosso di essersi poi ritrovato in zona retrocessione domenica sera dopo quel tipo di prestazione, non turba affatto il tecnico rossoblù. «Non ci penso proprio», chiarisce. E alla domanda “se firmerebbe stavolta per vincere giocando male”, risponde in modo sincero e coerente con quelli che sono i suoi ideali calcistici: «Mi riesce difficile rispondere. Dico no perché sarebbe un nonsenso tattico. Le squadre quando giocano male, quasi sempre perdono. Per arrivare a un obiettivo bisogna intanto scegliere una strada e io sono convinto di questo».

La certezza

E la strada intrapresa dal Cagliari sembra essere quella giusta, al di là dei risultati che, però, in classifica pesano più delle prestazioni e del bel gioco. «La squadra sta giocando in un certo modo, mi sta divertendo e ci stiamo divertendo per certi versi. Per altri sappiamo che dobbiamo migliorare. Non ci dobbiamo mai accontentare». E da questo punto di vista Nicola non ha dubbi: «Vedo quotidianamente i miei giocatori e mi fido ciecamente di loro». Anche per questo, la loro richiesta di anticipare di un giorno il ritiro considerata l’importanza della partita col Venezia, non lo ha sorpreso più di tanto: «È stata un’interpretazione libera dei ragazzi che a me piace e condivisa all’unanimità. E che dimostra una volta di più quanto tengano a questa maglia». Testa all’obiettivo, sempre quello.

