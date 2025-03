Nicola: il risultato è giusto. E va bene così 

Un punto di sospensione. Alla fine, però, Davide Nicola se lo tiene stretto. «L’importante è non perdere di vista l’obiettivo». E non perdere le partite, soprattutto. «Volevamo ripartire e l’abbiamo fatto. Sono contento del pareggio, è un altro passo in avanti. Di fronte avevamo poi una squadra tosta e organizzata. Dobbiamo restare lucidi, ora più che mai». L’allenatore del Cagliari ha già voltato pagina e pensa alla sfida con la Roma tra due domeniche all’Olimpico.

Pari e patta

Testa alta e pedalare. «Il risultato è giusto. Ci siamo divisi la posta in palio e la prestazione», tiene a precisare Nicola. «La prima mezz’ora è stata secondo me tra le più belle da quando sono qua per velocità di gioco, per palleggio, per pulizia e per aggressività. Poi è venuto fuori il Genoa, come era normale che fosse». I problemi per il Cagliari, però, sono nati nella ripresa. «A dir il vero, siamo entrati in campo molto gasati. Purtroppo ci siamo fatti sorprendere in quel corridoio e non siamo stati attentissimi sulla diagonale. Capita, gli errori fanno parte del calcio. Li ha fatti anche il Genoa, altrimenti noi non saremmo andati in rete noi due volte». Nicola cita così anche il gol annullato per fuorigioco a Piccoli. «Peccato, perché è stata un’azione molto bella per come l’abbiamo sviluppata».

Niente paura

I demeriti del Cagliari finiscono quando iniziano i meriti del Genoa. «Non dimentichiamo il valore dell’avversario che ha fatto una partita di alta qualità». È molto più di un punto di consolazione, insomma. «Nel 2025 ne abbiamo conquistati già dodici, e questo credo siamo motivo di grande soddisfazione che ci permette di guardare avanti con ottimismo e consapevolezza». Senza paura, senza rimpianti. «Bisogna avere la mentalità giusta, dobbiamo sempre pensare che ogni passo, come questo con il Genoa, è verso l’obiettivo. Bisogna restare sempre umili e sapere che per essere competitivi bisogna sfruttare tutte le armi che hai a disposizione. Con fiducia e serenità». I fischi al triplice fischio? «Sono quelli di una tifoseria passionale che, come noi, voleva vincere. Poi si va a casa, si ragiona a freddo, e ci si rende conto di quanto possa pesare alla lunga un pareggio come questo».

Due strategie

Nicola non ha digerito del tutto il pareggio del Genoa, al di là del colpevole. «Quando prendi un gol così, è chiaro che devi fare qualcosa in più. Serve più intensità. Non è facile, perché incontriamo squadre molto forti e organizzate. Sappiamo che dobbiamo migliorare in tante cose ma sappiamo anche di avere le nostre qualità». Nicola entra nel dettaglio: «Stiamo provando ad adottare strategie diverse, anche nel corso della stessa partita. Possiamo e dobbiamo interpretarle meglio». L’infortunio di Coman ha stravolto i piani iniziali, sottolinea lo stesso allenatore del Cagliari che potrebbe perdere il rumeno sino a dopo la sosta. Si consola con Prati: «Ha fatto una partita intelligente e di qualità. Come ho sempre detto, ci saranno le condizioni perché non faccia solo uno scampolo. Sta crescendo bene, anche fisicamente».

