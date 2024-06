Nicola, il frate che tutti vogliono santo  

Sono passati 25 anni dalla beatificazione di fra Nicola da Gesturi, per tutti solo e semplicemente “frate Silenzio”: pochissime persone, infatti, ebbero il privilegio di sentire la sua voce «essendo la sua sola presenza», testimoniò un confratello al processo diocesano «un silenzio ammonitore».

In piazza san Pietro, quell’indimenticabile 3 ottobre 1999, davanti a papa Giovanni Paolo II, oggi santo, confuso tra i fedeli anche fra Lorenzo, cappuccino laico e successore dell’opera (e della santità) di fra Nicola. Ma soprattutto c’era «quel batuffolo di carne che non volle morire», Valeria Atzori - allora tredicenne - nata dopo sole 23 settimane di gravidanza, 550 grammi per 30 centimetri. Contro ogni aspettativa Valeria vinse la sua battaglia: la sua sopravvivenza «non può essere spiegata solo con cause naturali, ma bisogna rifarsi a qualcosa di soprannaturale», scrissero i medici della Clinica Macciotta.

Cagliari chiusa per lutto

Non c’è traccia, nella storia moderna di Cagliari, di un evento che abbia portato per le strade una folla di tali dimensioni (le cronache parlarono di 60mila persone) come avvenne per i funerali di fra Nicola il 10 giugno 1958. «La città», scrisse Francesco Alziator, «che aveva visto passare indifferente sovrani e conquistatori, vibrò al passaggio di quel frate morto. In quel giorno, anche le vie più larghe parvero anguste per tanta folla. Tutta la città risalutava fra Nicola».

Santo subito

A venticinque anni dalla sua beatificazione, la Sardegna prega per il dono della sua canonizzazione, perché “santo” fra Nicola il popolo l’ha già proclamato da subito: «Mai abbiamo visto pregare con la stessa fede e intensità al passaggio di un morto», dichiarò don Gesuino Martis al processo di beatificazione. «Oggi stiamo esaminando una serie di eventi straordinari», dice padre Ignazio Melis, cappuccino e vicepostulatore della Causa di canonizzazione di fra Nicola. «Spetta ai medici dirci se sono casi che la medicina può guarire o no». La parola definitiva spetta alla Congregazione delle cause dei santi e al Papa.

La festa dell’8 giugno

In tutta la Sardegna fervono i preparativi per la festa liturgica di fra Nicola. A Cagliari, nella chiesa al Buoncammino, dove il Beato è sepolto, proprio di fronte al suo confratello e santo, Ignazio da Laconi, è iniziato il Triduo con la Messa predicato da padre Salvatore Sini. Nella serata di oggi la processione in Cattedrale del simulacro con il ritorno in Convento dal viale Buoncammino. Domani, giorno della festa, Messe a tutte le ore: alle 7 con la benedizione del pane e, alle 10, rito celebrato dall’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi. Alle 19, nel giardino del convento, la solenne concelebrazione presieduta dal cardinale Mauro Gambetti, Vicario generale di Papa Francesco per la Città del Vaticano.

