Nicola: «Ho voluto fortemente il Cagliari» 

Ieri l’arrivo di Davide Nicola ( nella foto di Giuseppe Ungari ), oggi l’inizio del ritiro. Comincia ufficialmente il dopo Ranieri per il Cagliari che svolgerà ad Asseminello le prime due settimane di preparazione, per poi trasferirsi in Val d’Aosta, a Saint Vincent-Chatillon. «Sarà importante rendere orgogliosi i tifosi», ha detto il nuovo tecnico rossoblù appena sbarcato all’aeroporto di Elmas. «Ho voluto fortemente il Cagliari, ora vinciamo insieme». Ventiquattro i convocati aspettando Luperto, gli altri rinforzi e i nazionali. Intanto ieri, in tarda sera, il club di Giulini ha chiuso per gli arrivi di Piccoli e Zortea.

