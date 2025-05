Nicola ha ritrovato il miglior Zortea 

Non andava a segno dalla gara con il Lecce, e oltre al gol, in questi quattro mesi di astinenza, sembrava aver perso la verve che lo aveva trascinato sotto i riflettori e a un passo dalla prima convocazione in Nazionale. Pur giocando, sempre e comunque, e garantendo, sempre e comunque, almeno il minimo sindacale. L’aspettava con trepidazione, questa sesta rete, a sigillo di una stagione da record per lui, indubbiamente quella della svolta dopo aver fatto il giro dell’Italia alla ricerca della squadra e, soprattutto, dell’habitat ideale per poter esprimere al meglio tutto il proprio potenziale. La sconfitta smorza inevitabilmente la gioia - incontenibile - mostrata sotto la Curva Nord dopo aver scaricato il sinistro vincente per il provvisorio 1-1. Restano per Nadir Zortea la soddisfazione e la consapevolezza di aver finalmente trovato la strada giusta. A 25 anni, del resto, la partita è appena entrata nel vivo e, rispetto al passato, tra l’altro, sa già con quale maglia continuerà a giocarla. Quella del Cagliari, che lo ha acquistato la scorsa estate dall’Atalanta a titolo definitivo costringendolo, di fatto, a staccare il cordone dalla Dea dopo un decennio, comprese le giovanili. Anche se c’è chi bussa alla porta rossoblù per provare a portarlo via.

La metamorfosi

Sei gol appunto, cifra importante per un esterno che sino a un anno fa faceva il terzino e pensava più a difendere che ad attaccare. Plasmato da Davide Nicola, che già lo aveva avuto a Salerno e conosceva bene quindi le sue doti offensive. Così, quando si è ritrovato con due soli esterni destri a disposizione, il tecnico piemontese ha deciso di lasciare Zappa nelle retrovie e far avanzare il giocatore veneto. Che, una volta risolti i problemi alla schiena emersi nel finale della preparazione pre campionato, ha avuto un impatto a dir poco esplosivo, non solo in fase realizzativa.

Numeri esplosivi

Anche se poi è stato proprio lo score sotto porta a fare la differenza rispetto al passato (non era mai andato oltre un gol a stagione). La prima gioia in rossoblù a Parma nella partita della svolta per il Cagliari dopo i due schiaffi presi in casa dall’Empoli e il maxi ritiro. Il bis alla Domus contro il Milan. Gennaio d’oro poi per Zortea che è andato a bersaglio in tre gare di fila: a Monza, ancora col Milan a San Siro e con il Lecce. Quindi l’altro ieri con l’Udinese, il gol probabilmente più atteso dall’ex esterno dell’Atalanta tra i sei realizzati, insieme al primo, ma l’unico inutile ai fini del risultato. È stata comunque una bella ricarica di autostima per lui in vista del rush finale. Sognando il settimo, magari proprio quello della salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA