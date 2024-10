Nicola, guardia alta e testa all’obiettivo 

Assemini. L’Udinese non ha la stessa qualità del Torino, certo, ma ha una classifica addirittura migliore. E in casa concede giusto le briciole. Le insidie si equivalgono, dunque, e in questi (pochi) giorni di distanza tra una partita e l’altra Davide Nicola non ha lasciato nulla al caso. «Troveremo una squadra preparata, strutturata negli anni ma con un’interpretazione diversa, più dinamica», chiarisce subito l’allenatore del Cagliari, più che mai focalizzato sull’obiettivo anche in conferenza stampa.

La strategia

«Sanno interpretare le due fasi, con pericolosità ma senza andare allo sbando. Hanno la capacità di metterti costantemente in difficoltà, soprattutto a livello fisico, e di durare nel tempo. Hanno poi esterni veloci e tecnici», entra nel dettaglio Nicola per poi lanciare la sfida ai friulani dalla pancia del “Crai Sport Center” di Assemini e dettare, allo stesso tempo, la linea ai suoi: «Dobbiamo essere disciplinati sia in fase difensiva sia nell’attaccare». Concetto, questo, sul quale il tecnico piemontese torna spesso: «La disciplina tattica e i duelli individuali faranno la differenza. Così come la farà la capacità di non rinunciare mai a noi stessi».

Il turnover

Questa di oggi sarà la prima di tre partite in undici giorni, inevitabile il turnover, come aveva già preannunciato Nicola nel post Cagliari-Torino. Lo ribadisce chiaramente: «Ci saranno dei cambiamenti, eccome. Valgono sia per la strategia di gioco scelta sia per dividere la fatica in campo e le responsabilità. Anche se, generalmente, uno-due elementi li modifichiamo anche quando non abbiamo il turnover». Tra i tanti, in pre-allarme Prati che non gioca da Lecce. «È cresciuto molto con l’Under 21 e lo tengo in considerazione. In queste tre partite abbiamo bisogno di mantenere alta l’intensità», la premessa di Nicola, che quasi si sbilancia sul regista: «È un giocatore importante sul quale puntiamo. È possibile che parta dall’inizio. Sul centrocampo, tuttavia, devo ancora valutare una paio di cosine». Fiato sospeso.

