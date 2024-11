Nicola, guardia alta e testa all’obiettivo 

Assemini. «La pressione non va vista in senso negativo, deve essere un privilegio. Noi dobbiamo sempre avere il bisogno di sentire quell’energia dentro per conquistare un obiettivo. Senza quella non si va molto lontani». L’approccio è deciso ma non convulsivo, proprio per l’importanza dei punti in palio stasera. Anche per un discorso di prospettiva. «Io non ragiono solo in termini di vittoria, anche se, chiaramente, vorrei vincerle tutte. Mi soffermo sul cammino, sulla crescita, sulla continuità che ti può dare un punto». Soprattutto se nel turno successivo, quindi oggi, dovessero poi arrivarne altri tre. Non solo in campo, dunque. L’equilibrio per Davide Nicola deve essere mentale. Senza tentazioni o voli pindarici e con l’obiettivo ben chiaro. Anche per questo, l’allenatore del Cagliari diffida della classifica e degli ultimi risultati del Verona, negativi a dir poco. «Affrontiamo una squadra attrezzata per fare un buon campionato e molto tosta. Conosco bene la forza dell’avversario, sarà una partita difficilissima», tiene a precisare mentre lancia la sfida dalla sala stampa del “Crai Sport Center” di Assemini, dove si è appena concluso l’allenamento di rifinitura e dove si respira indubbiamente un’atmosfera più frizzante dopo i pareggi in rimonta contro Milan e Genoa.

La linea

«Sarà una partita importante anche perché ci aiuterà a migliorare certe dinamiche, soprattutto sulla transizione, nel passaggio tra una fase e l’altra», spiega Nicola, che ha già avuto a Marassi riposte importanti da questo punto di vista. «Dobbiamo essere sempre più precisi, sempre più veloci. Dobbiamo occupare lo spazio giusto al momento giusto». Cinque giorni possono bastare per recuperare, sia fisicamente sia mentalmente, assicura il tecnico piemontese. «Il problema nasce quando giochi ogni tre giorni. Siamo tutti abili e arruolati, dunque. Abbiamo provato ciò che ci sta a cuore. E come sempre, abbiamo provato anche delle situazioni diverse». Sotto il profilo tattico e tecnico. E tra i tanti ballottaggi che portano a Cagliari-Verona, quello tra Makoumbou e Marin nel cuore del campo è indubbiamente il più intrigante: «Hanno qualcosa in più rispetto ai compagni di reparto come esperienza internazionale. Ovviamente noi vogliamo valorizzare anche Prati. Ma adesso è il loro momento e devono essere bravi a dividersi la scelta di partire dall’inizio e, allo stesso tempo, di determinare quando subentrano. Questo fa grande il gruppo e avviene in tutte le squadre in generale».

In lista d’attesa

E in un gruppo così competitivo e così ampio, qualcuno può ritrovarsi ai margini. È il caso di Jankto, complici anche gli infortuni che il centrocampista ceco si è appena lasciato alle spalle. «Diventa difficile portare avanti tutti sulla stessa linea con diciotto-venti giocatori», spiega Nicola. «Con diciotto riesci a farlo bene dando un’opportunità a tutti, dall’inizio o grazie ai cinque cambi. Con venti è più difficile. E per chi è indietro è importante non mollare mai l’intensità degli allenamenti». Detto questo: «È anche vero che quando fai delle scelte e cerchi di portare avanti il progetto, l’interpretazione avviene dalla continuità di impiego. Jankto deve essere bravo a capire che nel momento in cui toccherà a lui, deve dimostrare quello che vale».

