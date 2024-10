NICOLA: grande prova e tutti decisivi 

Sette punti nelle ultime tre gare e prima vittoria in casa. Una serata pazzesca per il Cagliari e per il suo allenatore che gongola col solito equilibrio, senza lasciar trasparire la minima emozione. Eppure nel Torino ci ha giocato, Davide Nicola. Lo ha poi allento, magari lo ha pure tifato da bambino. Ieri, in ogni caso, lo ha messo sotto scacco ribaltandolo come un calzino sul più bello. «Conta il Cagliari e conta dare continuità al lavoro, l’avversario è un dettaglio se non per il fatto che il Toro è una squadra competitiva», il messaggio (chiaro e forte) del tecnico piemontese che, oltre ad aver battuto il passato, sfatato il tabù Domus e creato un piccolo solco sulla zona retrocessione, ha vinto la sfida nella sfida col collega Vanoli, prima scelta di Giulini e Bonato in estate (ma blindato dai granata) dopo l’addio di Ranieri.

La produzione del gioco

La spallata. «Abbiamo incontrato una squadra importante, mi ha impressionato per come stava in campo e nello sviluppo del gioco», la premessa di Nicola che tiene poi a precisare: «La mia squadra è stata altrettanto brava a capire come cambiare l’assetto in fase di non possesso senza, tuttavia, rinunciare a fare quello che stava provando». Il successo pesa, non solo in classifica. «Sono contento perché finalmente stiamo raccogliendo quello che stiamo seminando dall’inizio della stagione», mostra il petto soddisfatto. E a chi gli fa notare che il Cagliari, oltre a vincere, ha iniziato a segnare con continuità, ribatte puntualizzando: «La produzione di gioco c’è sempre stata. Adesso è un periodo che creiamo e raccogliamo. Frutto del momento, soprattutto del lavoro. Perché più si lavora, più le cose ti riescono».

Tutti protagonisti

Superato, dunque, l’esame granata. «Ma di esami ce ne saranno tanti nel corso della stagione». Con una certezza: «Noi che dobbiamo raggiungere un obiettivo come la salvezza, non possiamo mai abbassare la guardia. Dobbiamo mantenere sempre la stessa intensità, l’aggressività, come ha confermato questa partita». La svolta in più mosse, ieri sera alla Domus. Dopo il cambio di modulo nel finale del primo tempo, quello tra Luvumbo e Marin nell’intervallo. «Luvumbo faceva fatica a capire che doveva fare la mezzala in fase di non possesso per poi allargarsi in attacco. Non ci è riuscito sempre con i tempi giusti e abbiamo così concesso spesso l’imbucata all’avversario». Decisivi anche i cambi: «Sono tutti competitivi, tutti maledettamente competitivi». Un plauso in particolare a Deiola: «È entrato con la capacità mentale giusta in un momento difficilissimo». A proposito degli ultimi sette minuti e dell’assedio del Toro: «Facciamone tesoro. Perché stavolta ci è andata bene, ma il più delle volte è poco probabile uscirne vivi».

