NICOLA: grande prova di carattere 

La corsa salvezza del Cagliari riparte da Monza. Davide Nicola si tiene stretti i tre punti dopo quattro sconfitte, ma a soddisfarlo maggiormente è la prova di testa, cuore e carattere della sua squadra nonostante lo svantaggio iniziale. Eccolo, dunque, quel «pepe» che aveva chiesto il tecnico rossoblù alla vigilia, acronimo di perseveranza ed energia, pazienza ed equilibrio. «Ma non fermiamoci qui», incalza come se stesse già pensando alla prossima sfida col Milan. «Abbiamo visto una squadra che ha voluto determinare la partita e che ha dato tutto, dall’inizio alla fine, per vincere contro un avversario con dei valori importanti». Ha avuto, insomma, le risposte che cercava.

Il percorso

Vittoria provvidenziale, vittoria che vale doppio trattandosi di uno scontro diretto. «È una partita che vale tre punti e ci dice quanto vogliamo fare bene». Una partita vale l’altra per Nicola, focalizzato sul percorso. Per questo, non abbassa la guarda di mezzo millimetro. «Sappiamo che non possiamo distrarci o considerarci tranquilli. Chi lotta per la salvezza come noi deve fare i conti con le difficoltà, contro squadre con obiettivi diversi. E questa vittoria ci rende felici visto che il Monza lotta per il nostro stesso obiettivo. Ci dice, tra l’altro, che è stato migliorato il percorso dello scorso anno». Il riferimento non sembra affatto casuale. Il Cagliari, infatti, ha chiuso il girone d’andata con 17 punti, con 2 in più rispetto alla passata stagione al giro di boa con Ranieri in panchina. «Ma sono tanti i punti che mancano e che dobbiamo fare», tiene a precisare l’allenatore piemontese, che si aspetta ora rinforzi giusti dal mercato per chiudere il cerchio. «Ora che è finito il girone d’andata credo che si possa fare un’analisi per capire anche chi può andar via per giocare di più, trovando chi potrà esserci utile per darci una mano», liquida così l’argomento, per ora.

Sui singoli

Tra i protagonisti annunciati proprio lui, il portiere Scuffet. «Giocherà una grande partita», aveva detto Nicola sabato in conferenza stampa. «Ero sicuro che avrebbe fatto bene e migliorato la sua condizione, è rientrato con un altro atteggiamento», ha tenuto a precisare nel dopo gara ieri allo U-Power Stadium l’allenatore del Cagliari. «Se dovesse lasciarci sarebbe per andare in un contesto che potrebbe gratificarlo di più», il riferimento alla trattativa col Napoli che dovrebbe portare nell’Isola Caprile. Tra i protagonisti a sorpresa, invece, Felici, per la prima volta titolare in Serie A. «La sua proiezione è stata giusta, arriva da una categoria diversa e aveva bisogno di adattarsi. È stato abile a giocare senza strafare, è stato sempre propositivo e ha rispettato i compiti». Ora testa al Milan.

