NICOLA: grande prova di carattere 

Poteva andare meglio, certo. Poteva andare anche peggio, però. «Dobbiamo sistemare qualcosa, ma va bene così». Benissimo, considerato che quella di ieri era la sua duecentesima panchina in Serie A, proprio a Marassi, dove è stato grande protagonista con la maglia del Genoa, poi ancora da allenatore sulla panchina dello stesso Grifone. Davide Nicola, ora alla guida del Cagliari, si tiene stretto il punto conquistato in extremis, ma anche la prova di carattere mostrata dalla squadra nelle difficoltà. «Siamo stati bravi a reagire. Ma su questo non avevo dubbi».

Gioie e dolori

Due gol segnati, altrettanti subiti. «Credo che le squadre che lottano per restare nella categoria abbiano tutte gli stessi problemi», chiarisce subito il tecnico piemontese, che ha ben chiaro il percorso nel quale dovrà sgomitare il Cagliari per centrare la salvezza. «Qualche gol si prende, ma caratterialmente recuperare uno svantaggio subito nel momento migliore di gioco espresso va bene». Un segno di maturità. «Abbiamo preso gol su situazioni evitabili, sul secondo c’era un giocatore che ha messo il corpo davanti e non so che cosa sia successo», tiene a precisare, e li si ferma. «Non mi interessa commentarlo». Magari lo farà tra le mura amiche dello spogliatoio, oggi ad Asseminello alla ripresa della preparazione. «Potevamo andare in vantaggio in maniera importante, in un campo e in una situazione non facile». Questo sì, però, si sente di dirlo, eccome. «Dobbiamo sistemare qualcosa, ma va bene così. Credo che nei numeri il pareggio sia stato il risultato più giusto. E meritato ampiamente».

Il percorso di crescita

Gli alti e bassi fanno parte del percorso di crescita, anche all’interno dello stesso match. «Fare campionati tranquilli, per chi lotta per la salvezza, è sempre dura», ricorda Nicola. «Ci sono momenti in cui puoi sfruttare meglio il gioco che stai producendo e creare problemi agli altri. Non dimentichiamoci che abbiamo dei giocatori con qualità, che hanno bisogno di un percorso di miglioramento perché i numeri se li stanno creando adesso». Insomma: «Bisogna avere pazienza con loro».

Davide Nicola chiude il post Genoa-Cagliari spiegando la scelta di far battere il secondo rigore a Piccoli e non a Mina. «Yerry ha la capacità e la sensibilità di capire il momento», sottolinea. «Piccoli è rigorista, abbiamo anche Marin, Viola e lo stesso Mina che possono calciare», la premessa. «Yerry si è sentito un po’ pieno fisicamente, Roberto gli ha chiesto se poteva tirarlo e lui è stato bravo a lasciarglielo. Piccoli è fra i rigoristi, poi cerchiamo di mettere chi ha avuto esperienza. È andata bene». Benissimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA