Nicola: giochiamocela con umiltà e coraggio 

«Umiltà e coraggio». Una non può prescindere dall’altro e viceversa, spiega Davide Nicola mentre detta la linea per il match con la Juventus. Un match difficile, sì, ma non impossibile, chiarisce subito andando oltre le apparenze e cercando sponda nell’organizzazione e nell’applicazione. «I valori sono evidenti, ma in 90 minuti hai la possibilità di esprimere le tue capacità. E in una singola partita mi piace pensare che possa accadere di tutto», afferma l’allenatore del Cagliari prendendo spunto dal pareggio di due sabati fa a Bergamo. «Anche se saranno due gare diverse con due avversari opposti tra loro».

Clima partita

Testa e cuore. «Dovremo essere bravi a sviluppare lo stesso grado di aggressività avuto contro l’Atalanta e a cambiare le altezze di campo». Con ritmo, equilibrio, spirito di sacrificio. «Troveremo una squadra agguerrita e focalizzata sull’obiettivo, noi lo saremo altrettanto, però», il guanto di sfida che arriva dritto al cuore della Vecchia Signora dalla sala stampa della Domus dove si è appena conclusa la rifinitura davanti a oltre duemila tifosi. «Aprire lo stadio è stata una scelta funzionale per farci entrare prima nel clima partita. Anche questo è allenamento, un allenamento mentale», spiega lo stesso tecnico che poi svela: «È stata una preparazione particolarmente intensa in settimana». La settimana di Cagliari-Juventus.

Lo spirito giusto

Inutile girarci attorno: «Sappiamo di affrontare un avversario quotato, di livello. La Juventus è abituata a vincere, è stata costruita per competere a certi livelli. Una squadra che applica un calcio moderno, svaria molto ed è di difficile lettura». Detto questo, la sfida è aperta. «Anche noi quando ci siamo distinti, lo abbiamo fatto con organizzazione, fiducia, consapevolezza, entusiasmo», ricorda Nicola con orgoglio e la percezione di poter sollevare ulteriormente l’asticella. «Vogliamo portare avanti la nostra identità affrontando la sfida con lo spirito giusto, che non è solo quello di proporre ma anche di riconoscere il valore dell’avversario e di non smettere mai di crederci e cercare, quindi, di restare sempre in partita». Il concetto è chiarissimo e gli strascichi della Champions non saranno un fattore. «Intanto ho visto la partita con il Psv e ho visto una grande Juventus per oltre un’ora. Sfatiamo poi il fatto che possa arrivare stanca, ormai tutte le squadre si allenano per giocare tre partite in una settimana». Guardia altissima, insomma.

Il caso Palomino

Nicola si sofferma anche su alcuni singoli. In particolare su Gaetano: «Ha fatto due allenamenti interi più la rifinitura e questo è importante per noi». Su Coman: «Sta proseguendo il suo lavoro atletico senza perdere le possibilità di impiego in partita». Quindi su Luvumbo: «Il problema fisico è risolto ormai, è solo una questione mentale, il timore di risubire lo stesso infortunio nei contrasti. Ma noi gli toglieremo questa paura dandogli presto un minutaggio». Per quanto riguarda, invece, Palomino, tentato dall’offerta del Talleres (se accettasse, tornerebbe subito in Argentina), Nicola ha tenuto a precisare: «Per il Cagliari Palomino è un giocatore importante, lo riteniamo una pedina fondamentale, e quando dico fondamentale non significa solo vedere un giocatore in campo trenta partite. Generalmente, per me i giocatori fondamentali sono quelli che hanno recepito l’identità da portare avanti, che partecipano alla costruzione di un progetto e di cui ti puoi fidare ciecamente quando vengono chiamati in causa».

