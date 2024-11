Nicola: Gigi Riva sarebbe stato orgoglioso di noi 

Potenza di un punto, prestigioso e strameritato. Il pareggio contro il Milan spazza via i fantasmi e trasforma paura e rabbia in un trampolino di rilancio. Persino la sconfitta avrebbe ridato soddisfazione e credibilità al progetto, per l’atteggiamento che il Cagliari ha mostrato dal primo all’ultimo minuto. Figurarsi così, col punto in più in classifica, un 3-3 emozionante a dir poco, tre gol segnati, altri due annullati per un nonnulla e una prova di forza (e resistenza) contro un avversario di ben altra caratura. E che solo cinque giorni fa ha battuto il Real a Madrid. «Gigi Riva sarebbe stato orgoglioso di questa squadra. Per noi lui è fonte di ispirazione», dice Davide Nicola lasciandosi andare a un timido sorriso, senza, però, far trasparire chissà quale emozione per un risultato straordinario. Provando così a mantenere, per quanto possibile, un equilibrio davanti alle telecamere della Domus. Ma in cuor suo gongola.

La partita giusta

«I ragazzi hanno fatto la partita che ci eravamo promessi di fare», dice e ripete a ogni giro di intervista, il tecnico rossoblu. «Dovevamo essere bravi a limitarli senza comunque rinunciare a costruire il nostro gioco. E ci siamo riusciti. Anche se, è chiaro, dobbiamo ancora migliorare in tante cose. In certe situazioni dobbiamo essere meno frenetici, gestire meglio la palla. Ma va bene così. Va benissimo così. La strada è quella giusta», mostra il petto orgoglioso Nicola tendendo, tuttavia, a precisare: «Dobbiamo andare avanti senza essere pesanti di testa».

Che serata pazzesca, indimenticabile per la formazione rossoblù e per i suoi tifosi. «Il Milan è una grandissima squadra che va in tutti i campi per giocarsela e il Cagliari ha accettato la sfida». Per questo è un pareggio che vale come una vittoria. «Anche un singolo punto ti dà la consapevolezza che il percorso è giusto. Anche perché è un attimo, sappiamo, cambiare opinione», sottolinea Nicola.

Le scelte

Il cambio tra i pali, piuttosto? «Ho l’esigenza di avere l’intera rosa a un ritmo mentale e fisico al top. Per tutti arriva, prima o poi, il momento in cui possono fare la differenza, anche solo per una partita. Per questo ho bisogno di avere tutti al top», motiva così Nicola la scelta di puntare su Sherri, per poi entrare nel dettaglio: «Scuffet aveva fatto bene sinora. Forse, però, aveva speso tanto mentalmente, prendendosi le sue responsabilità». Detto questo: «Mi piace dare un’occasione a tutti». Soddisfatto della prova di Sherri? «È stata una prova in linea con quella della squadra. Ha fatto delle cose molto buone, altre meno».

Il protagonista

A prendersi la scena è stato, tuttavia, Zappa con una doppietta storica. «Il paradosso della serata è stato il duello tra lui e Leao», sottolinea Nicola e si lascia un po’ più andare col sorriso, stavolta. «E se il portoghese lo conoscono tutti, Gabriele ha sorpreso tutti. Credo stia crescendo in modo costante e continuo, è uno di quelli che è migliorato di più e può crescere ulteriormente perché ancora non ha la consapevolezza nei suoi mezzi. Gioca lì perché sa arrivare bene in corsa da dietro, più che giocare spalle alla porta». Applausi scroscianti per l’esterno monzese, carezze invece per Viola: «Nicolas non poteva certo accorgersi che il pallone stesse finendo in rete. E non sapeva di essere in fuorigioco». Tutti per uno e uno per tutti.

