«Nicola, fatti forza. Non hai colpe» 

Un lunghissimo abbraccio. Le parole non servono, basta quel gesto affettuoso e disperato fra un papà che non rivedrà più il sorriso della figlia e un 25enne, testimone di una immane tragedia. «Devi essere forte, non è stata colpa tua». Massimiliano Calanchini lo ha ripetuto a più riprese a Nicola Tanda, il giovane indagato per istigazione al suicidio per la morte di Giada, la 22enne romana precipitata domenica notte da un’altezza di quindici metri dalla casa di via Ginnasio. Familiari e amici vivono un momento di profonda sofferenza, e intanto vanno avanti le indagini. Oggi è in programma l’autopsia, sabato gli accertamenti dei carabinieri nell’abitazione.

L’incontro

All’indomani della caduta, il padre e la madre di Giada sono subito partiti per Bosa. E martedì sera hanno incontrato Nicola Tanda, quel ragazzo amatissimo dalla figlia. «Fatti coraggio, Nicola, è un dolore immenso per tutti noi» continuava a ripetere il padre che ha ricordato le fragilità della 22enne, la difficoltà a gestire le emozioni e il dolore per un amore, forse arrivato al capolinea. Nicola Tanda non si dà pace, tanti “se” si rincorrono nella sua mente e restano la rabbia e il dolore per non essere riuscito a bloccarla, per quella cintura con le borchie che Giada indossava e che si è spezzata mentre lui cercava di impedire quel salto fatale. «Non è colpa di nessuno», ha ribadito il padre stringendo ancora più forte il giovane, sconvolto.

Il ricordo

Il 5 aprile, pochi giorni dopo il suo ventiduesimo compleanno, Giada aveva iniziato a lavorare come commessa in un supermarket in via Sas Conzas. Stava al banco dei salumi e mostrava a tutti un sorriso dolce, immagine di una giovinezza ricca di sogni ma anche di fragilità non sempre facili da cogliere. La 22enne, come aveva confidato al papà, cercava di rimettere insieme il rapporto con Nicola e domenica erano stati tutta la sera insieme. Ma le cose non funzionavano più e Giada sembrava non voler accettare la fine di quell’amore per cui aveva lasciato la sua terra ed era pronta a tutto. Persino a quel gesto disperato che domenica sera ha spento per sempre il suo sorriso.