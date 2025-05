Nicola fa da scudo: «Teniamo botta e voltiamo pagina» 

Prova comunque a dare un senso alla trasferta soffermandosi sui dettagli e sullo spirito mostrato dalla squadra, quasi a volerle fare da scudo. E assicura: «Non molleremo sino alla fine». Il volto tirato e contrariato, Davide Nicola si aggrappa anche allo spessore del Como per giustificare una sconfitta amara, indigesta, per quanto la posizione in classifica continui a essere abbastanza salda a due giornate dalla fine del campionato. «Dobbiamo tenere botta», dice mentre volta pagina: «Ora, via questa e sotto con l’altra».

Il rimpianto

Nicola cerca di ammortizzare il secondo ko di fila. «Per competere con certi avversari devi dare di tutto e di più e restare sempre concentrato. A volte ci riesci, a volte un po’ meno», fa spallucce al destino. «Però mostriamo sempre un’identità ben precisa, sappiamo interpretare più modi di stare in campo e non rinunciamo mai a giocare», il ruggito d’orgoglio. «Abbiamo fatto quello che dovevamo fare nel modo in cui potevamo farlo e credendoci sempre. Peccato, perché sul 2-1 abbiamo avuto l’occasione per pareggiare e il 2-2 sarebbe stato sicuramente fonte di energia superiore».

Gli episodi

Pomeriggio pesante al “Sinigaglia”, il tecnico rossoblù prova a tenersi stretto quel poco di buono che ha lasciato al Cagliari. «Fare gol al Como non è mai facile considerato che non ne subiva uno da oltre cinquecento minuti». Magra consolazione. «Il Como è una squadra di qualità. Nonostante questo, l’abbiamo approcciata con la voglia di fare risultato, siamo passati addirittura in vantaggio». Implacabile poi il ribaltone lariano. «Sul secondo gol, sicuramente, potevamo indirizzare l’azione più sull’esterno. Ma è stato un gran gol. Sul primo, ci siamo fatti sorprendere un po’, abbiamo interpretato male la situazione. Ma anche questo fa parte del gioco», ricorda Nicola. «Dispiace perché i ragazzi stanno mettendo in campo tutto quello che hanno. Tra l’altro», tiene a puntualizzare, «potevamo pareggiare con Piccoli e con Marin e, invece, abbiamo subito il 3-1 e a quel punto è diventato tutto molto più difficile».

Il rush finale

Il Cagliari continua ad avere un buon cuscinetto in classifica ma non può certo abbassare la guardia. «Dobbiamo tenere botta sino alla fine, perché abbiamo un calendario duro, ma vogliamo arrivare all’obiettivo», mostra i denti Nicola. «Noi stiamo dando tutto anche in questo momento, è chiaro che alcune dinamiche sono difetti che ci portiamo dietro dall’inizio. Forse ci vuole più tempo per migliorarli, soprattutto qualcuno. Bisogna quindi concentrarsi sui pregi». La gara col Venezia? «Noi guardiamo solo il nostro percorso, vogliamo raggiungere l’obiettivo senza fare troppi calcoli o pensieri». Il futuro? «Per me conta solo l’obiettivo con la squadra. Vivo per quello, tutti i giorni, e ci sto mettendo l’anima così come ce la stanno mettendo i ragazzi e tutti i tifosi che ci seguono. Quindi», rilancia la sfida in tempo reale l’allenatore del Cagliari, «ci diamo appuntamento alla prossima partita perché noi siamo un popolo intero che ha un solo desiderio, ossia raggiungere quello per cui stiamo faticando e lavorando duramente».

